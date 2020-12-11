Банки получат доступ к обезличенным данным заемщиков
Объединенное кредитное бюро (ОКБ) и Microsoft разработали сервис «Аналитическая песочница», благодаря которому банки получат доступ к информации о заемщиках в обезличенном виде, сообщила пресс-служба ОКБ. Предполагается, что это поможет кредитным организациям в оценке рисков и в дальнейшем развитии бизнеса.
«Теперь финансовые организации могут самостоятельно создавать собственные аналитические модели и решать стоящие перед ними задачи на основе анализа массивов обезличенной информации, накопленной бюро, и интегрированных в нее данных системы СПАРК. Решение позволяет повысить эффективность банковских процессов, провести аудит работоспособности процедур, найти перспективные сегменты рынка, выявить новые возможности для развития бизнеса», — говорится в сообщении бюро.
Генеральный директор ОКБ Артур Александрович пояснил, что благодаря сервису банки будут иметь больше информации о потенциально новых клиентах, сведений о которых у них сейчас нет. Например, о тех, кто берет займы в микрофинансовых организациях. Если кредитные организации будут понимать кредитные риски по таким заемщикам, они начнут работать с ними. В итоге банки расширят свои кредитные портфели, а клиенты смогут получить финансирование по более низким ставкам.
Финансовые организации получат доступ к данным 70 млн физлиц и более 2 млн юрлиц. Персональная и юридическая информация об этих заемщиках, по которой можно вычислить конкретное лицо, в сервисе заменена на синтетический ID. «Аналитическую песочницу» протестировали ВТБ, Газпромбанк и «Дом.РФ».