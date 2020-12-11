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Банки получат доступ к обезличенным данным заемщиков

Ведомости

Объединенное кредитное бюро (ОКБ) и Microsoft разработали сервис «Аналитическая песочница», благодаря которому банки получат доступ к информации о заемщиках в обезличенном виде, сообщила пресс-служба ОКБ. Предполагается, что это поможет кредитным организациям в оценке рисков и в дальнейшем развитии бизнеса.

«Теперь финансовые организации могут самостоятельно создавать собственные аналитические модели и решать стоящие перед ними задачи на основе анализа массивов обезличенной информации, накопленной бюро, и интегрированных в нее данных системы СПАРК. Решение позволяет повысить эффективность банковских процессов, провести аудит работоспособности процедур, найти перспективные сегменты рынка, выявить новые возможности для развития бизнеса», — говорится в сообщении бюро.

Генеральный директор ОКБ Артур Александрович пояснил, что благодаря сервису банки будут иметь больше информации о потенциально новых клиентах, сведений о которых у них сейчас нет. Например, о тех, кто берет займы в микрофинансовых организациях. Если кредитные организации будут понимать кредитные риски по таким заемщикам, они начнут работать с ними. В итоге банки расширят свои кредитные портфели, а клиенты смогут получить финансирование по более низким ставкам.

Финансовые организации получат доступ к данным 70 млн физлиц и более 2 млн юрлиц. Персональная и юридическая информация об этих заемщиках, по которой можно вычислить конкретное лицо, в сервисе заменена на синтетический ID. «Аналитическую песочницу» протестировали ВТБ, Газпромбанк и «Дом.РФ».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных