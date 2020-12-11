Банки получат доступ к обезличенным данным заемщиков

Генеральный директор ОКБ Артур Александрович пояснил, что благодаря сервису банки будут иметь больше информации о потенциально новых клиентах, сведений о которых у них сейчас нет. Например, о тех, кто берет займы в микрофинансовых организациях. Если кредитные организации будут понимать кредитные риски по таким заемщикам, они начнут работать с ними. В итоге банки расширят свои кредитные портфели, а клиенты смогут получить финансирование по более низким ставкам.