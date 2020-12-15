Физлицам могут разрешить переводить средства через анонимные кошельки

Согласно действующей в настоящей момент норме, владельцы анонимных электронных кошельков после прохождения упрощенной идентификации могут переводить до 200 000 руб. в месяц юрлицам и индивидуальным предпринимателям. При этом остаток средств на счете такого физлица в любой момент не должен превышать 60 000 руб.