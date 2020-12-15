Физлицам могут разрешить переводить средства через анонимные кошельки
Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков совместно с группой депутатов от разных фракций предложил разрешить физлицам переводить средства друг другу с помощью анонимных электронных кошельков при условии прохождения упрощенной идентификации. Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение в Госдуму.
Согласно действующей в настоящей момент норме, владельцы анонимных электронных кошельков после прохождения упрощенной идентификации могут переводить до 200 000 руб. в месяц юрлицам и индивидуальным предпринимателям. При этом остаток средств на счете такого физлица в любой момент не должен превышать 60 000 руб.
«Вместе с тем частью 8.1 статьи 7 федерального закона «О национальной платежной системе» прямо предусмотрена возможность использования неперсонифицированного электронного средства платежа, предоставленного физическому лицу, в отношении которого проведена упрощенная идентификация, для перевода денежных средств физическим лицам», — сказано в пояснительной записке к законопроекту.
Таким образом, предложение направлено на устранение противоречия между статьями закона «О национальной платежной системе», следует из пояснительной записки.