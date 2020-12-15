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Физлицам могут разрешить переводить средства через анонимные кошельки

Ведомости

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков совместно с группой депутатов от разных фракций предложил разрешить физлицам переводить средства друг другу с помощью анонимных электронных кошельков при условии прохождения упрощенной идентификации. Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение в Госдуму.

Согласно действующей в настоящей момент норме, владельцы анонимных электронных кошельков после прохождения упрощенной идентификации могут переводить до 200 000 руб. в месяц юрлицам и индивидуальным предпринимателям. При этом остаток средств на счете такого физлица в любой момент не должен превышать 60 000 руб.

«Вместе с тем частью 8.1 статьи 7 федерального закона «О национальной платежной системе» прямо предусмотрена возможность использования неперсонифицированного электронного средства платежа, предоставленного физическому лицу, в отношении которого проведена упрощенная идентификация, для перевода денежных средств физическим лицам», — сказано в пояснительной записке к законопроекту.

Таким образом, предложение направлено на устранение противоречия между статьями закона «О национальной платежной системе», следует из пояснительной записки.

Ранее по теме: ЦБ отсрочил запрет на пополнение наличными анонимных электронных кошельков

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных