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ЦБ отсрочил запрет на пополнение наличными анонимных электронных кошельков

Ведомости

Россияне смогут до 1 апреля 2021 г. пополнять наличными анонимные электронные кошельки под транспортные и школьные карты, следует из письма первого заместителя председателя Банка России Ольги Скоробогатовой к кредитным организациям. Ранее этот период ограничивался 1 октября 2020 г.

«Банк России решил продлить срок, в течение которого не будет применять меры к кредитным организациям за проведение таких операций», – сказано в сообщении пресс-службы регулятора. Отмечается, что данное послабление позволит операторам транспортных систем скорректировать свои бизнес-модели в соответствии с законом.

С 3 августа этого года в России начали действовать поправки в закон «О национальной платежной системе», согласно которым пополнять неперсонифицированные счета можно только банковской картой, позволяющей идентифицировать ее владельца. Мера направлена на борьбу с финансированием терроризма и распространением наркотиков.

Запрет касается, например, пользователей «ЮMoney», «QIWI-кошелька», WebMoney, PayPal и VK Pay. При этом он не распространяется на транспортные карты, выпущенные транспортными организациями или пополняемые через них, поскольку деньги в этом случае поступают не напрямую, уточняли в ЦБ.

Ранее по теме: В России запретили пополнять анонимные электронные кошельки наличными

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных