ЦБ отсрочил запрет на пополнение наличными анонимных электронных кошельков

Запрет касается, например, пользователей «ЮMoney», «QIWI-кошелька», WebMoney, PayPal и VK Pay. При этом он не распространяется на транспортные карты, выпущенные транспортными организациями или пополняемые через них, поскольку деньги в этом случае поступают не напрямую, уточняли в ЦБ.