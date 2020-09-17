ЦБ отсрочил запрет на пополнение наличными анонимных электронных кошельков
Россияне смогут до 1 апреля 2021 г. пополнять наличными анонимные электронные кошельки под транспортные и школьные карты, следует из письма первого заместителя председателя Банка России Ольги Скоробогатовой к кредитным организациям. Ранее этот период ограничивался 1 октября 2020 г.
«Банк России решил продлить срок, в течение которого не будет применять меры к кредитным организациям за проведение таких операций», – сказано в сообщении пресс-службы регулятора. Отмечается, что данное послабление позволит операторам транспортных систем скорректировать свои бизнес-модели в соответствии с законом.
С 3 августа этого года в России начали действовать поправки в закон «О национальной платежной системе», согласно которым пополнять неперсонифицированные счета можно только банковской картой, позволяющей идентифицировать ее владельца. Мера направлена на борьбу с финансированием терроризма и распространением наркотиков.
Запрет касается, например, пользователей «ЮMoney», «QIWI-кошелька», WebMoney, PayPal и VK Pay. При этом он не распространяется на транспортные карты, выпущенные транспортными организациями или пополняемые через них, поскольку деньги в этом случае поступают не напрямую, уточняли в ЦБ.