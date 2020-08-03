В России запретили пополнять анонимные электронные кошельки наличными

Действие поправок затронет около 20 регионов, рассказали «РИА Новости» в платежной системе «Золотая корона». Пользователей московской карты «Тройка», петербургского «Подорожника» и транспортных карт в Челябинске ограничения не коснутся. Это связано с тем, что деньги на них поступают на карту не напрямую, а через транспортную организацию, а уже потом на карту, объяснили в ЦБ.