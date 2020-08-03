В России запретили пополнять анонимные электронные кошельки наличными
Пользователи сервиса «Яндекс.Деньги», «QIWI-кошелька» WebMoney, PayPal, VK Pay и других аналогичных теперь не смогут вносить наличные на свои счета анонимно через платежные терминалы и офисы операторов сотовой связи, отмечает издание. Теперь для внесения денег им нужно идентифицироваться и привязать к кошельку банковский счет.
Поправки также коснутся транспортной карты, карты школьников, карты для корпоративных столовых, парков развлечений и других, рассказали в Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов. ЦБ и Росфинмониторинг согласились вывести транспортные карты из-под действия закона, но пока такие изменения не приняты.
Действие поправок затронет около 20 регионов, рассказали «РИА Новости» в платежной системе «Золотая корона». Пользователей московской карты «Тройка», петербургского «Подорожника» и транспортных карт в Челябинске ограничения не коснутся. Это связано с тем, что деньги на них поступают на карту не напрямую, а через транспортную организацию, а уже потом на карту, объяснили в ЦБ.
Ассоциация участников рынка электронных денег и денежных переводов посчитала, что ежегодно в России совершается 2 млрд операций на сумму более 1,7 трлн руб. Более 10 млн человек являются владельцами анонимных кошельков.