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В России запретили пополнять анонимные электронные кошельки наличными

Ведомости

В России с 3 августа вступили в силу поправки в закон «О национальной платежной системе», которые ограничивают пополнение электронных кошельков наличными, пишет РБК. Ограничения ввели в рамках борьбы с финансированием терроризма и распространением наркотиков.

Пользователи сервиса «Яндекс.Деньги», «QIWI-кошелька» WebMoney, PayPal, VK Pay и других аналогичных теперь не смогут вносить наличные на свои счета анонимно через платежные терминалы и офисы операторов сотовой связи, отмечает издание. Теперь для внесения денег им нужно идентифицироваться и привязать к кошельку банковский счет.

Поправки также коснутся транспортной карты, карты школьников, карты для корпоративных столовых, парков развлечений и других, рассказали в Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов. ЦБ и Росфинмониторинг согласились вывести транспортные карты из-под действия закона, но пока такие изменения не приняты.

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Действие поправок затронет около 20 регионов, рассказали «РИА Новости» в платежной системе «Золотая корона». Пользователей московской карты «Тройка», петербургского «Подорожника» и транспортных карт в Челябинске ограничения не коснутся. Это связано с тем, что деньги на них поступают на карту не напрямую, а через транспортную организацию, а уже потом на карту, объяснили в ЦБ.

Ассоциация участников рынка электронных денег и денежных переводов посчитала, что ежегодно в России совершается 2 млрд операций на сумму более 1,7 трлн руб. Более 10 млн человек являются владельцами анонимных кошельков.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных