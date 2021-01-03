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Цена биткоина превысила $34 000

Ведомости

Стоимость биткоина вновь обновила исторический максимум, превысив порог в $34 000. К 10:49 мск его цена составила $34 538. Позже, к 13:44 мск, криптовалюта подешевела до $33 780.

За последние 24 часа биткоин подорожал примерно на 14%. На вчерашних торгах он вырос в цене почти на $4000. Так, в начале дня валюта стоила $29 261, а затем, к 22:49 мск – $33 155. К 3 января биткоин упал в стоимости до $31 262, а потом вновь стал дорожать.

Индекс доминирования биткоина, отражающий, насколько он превалирует над другими криптовалютами, вырос на 1,25% за день, достигнув значения в 72,2%. Капитализация BTC составила $626,1 млрд.

Общая стоимость криптовалют достигла более чем $869,48 млрд. В течение дня она увеличилась на 11,44%.

Наряду с биткоином подорожали также другие популярные криптовалюты. Так, второй по капитализации Ethereum за день вырос в цене более чем на 12% – до $818. Это рекордное значение с мая 2018 г. Tether подорожал до $1,02 – на 1,38% за неделю.

Ранее по теме: Стоимость биткойна превысила $30 000 и обновила исторический рекорд

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных