Цена биткоина превысила $34 000
Стоимость биткоина вновь обновила исторический максимум, превысив порог в $34 000. К 10:49 мск его цена составила $34 538. Позже, к 13:44 мск, криптовалюта подешевела до $33 780.
За последние 24 часа биткоин подорожал примерно на 14%. На вчерашних торгах он вырос в цене почти на $4000. Так, в начале дня валюта стоила $29 261, а затем, к 22:49 мск – $33 155. К 3 января биткоин упал в стоимости до $31 262, а потом вновь стал дорожать.
Индекс доминирования биткоина, отражающий, насколько он превалирует над другими криптовалютами, вырос на 1,25% за день, достигнув значения в 72,2%. Капитализация BTC составила $626,1 млрд.
Общая стоимость криптовалют достигла более чем $869,48 млрд. В течение дня она увеличилась на 11,44%.
Наряду с биткоином подорожали также другие популярные криптовалюты. Так, второй по капитализации Ethereum за день вырос в цене более чем на 12% – до $818. Это рекордное значение с мая 2018 г. Tether подорожал до $1,02 – на 1,38% за неделю.