Цена биткоина превысила $34 000

Наряду с биткоином подорожали также другие популярные криптовалюты. Так, второй по капитализации Ethereum за день вырос в цене более чем на 12% – до $818. Это рекордное значение с мая 2018 г. Tether подорожал до $1,02 – на 1,38% за неделю.