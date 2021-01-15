Bank of America зафиксировал рост цен на такси в России

Весной и летом цены на такси были ниже, потому что из-за пандемии коронавирусной инфекции сократилось общее число поездок, так как многие люди работали удаленно, предположил один из участников рынка. Он также отметил, что в ноябре и декабре 2020 г. погода была значительно холоднее, чем в те же месяцы 2019 г., что могло повлиять на рост спроса на такси.