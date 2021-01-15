Bank of America зафиксировал рост цен на такси в России
В декабре прошлого года цены на поездки в такси в России выросли примерно на 35% по сравнению с тем же месяцем 2019 г. и на 62% в сопоставлении с маем-июнем 2020 г., говорится в исследовании Bank of America (BofA), которое приводит «Коммерсантъ».
В своем исследовании аналитики учитывали показатели Москвы, Петербурга, Самары, Уфы, Воронежа и Ярославля в разное время в четыре дня недели по двум крупнейшим компаниям сектора – «Яндекс.Такси» и «Ситимобил». Доля первой на рынке такси к концу 2020 г. была выше 70%, второй – 20,2%. При этом их цены в тарифе «Эконом» к декабрю примерно сравнялись, тогда как в мае-июне «Ситимобил» стоил на четверть дешевле.
BofA выяснил, что в декабре цена одной поездки в Москве и регионах России в сравнении с маем-июнем в среднем увеличилась на 56% для клиентов «Яндекс.Такси» и на 68% – «Ситимобила». В сопоставлении с декабрем 2019 г. рост составляет 31% и 39% соответственно.
Аналитики не приводят точных сумм. Однако, по данным департамента транспорта Москвы, в первом квартале 2020 г. средняя стоимость поездки в столице составляла 417 руб., во втором — 430 руб., а в третьем — 457 руб.
Весной и летом цены на такси были ниже, потому что из-за пандемии коронавирусной инфекции сократилось общее число поездок, так как многие люди работали удаленно, предположил один из участников рынка. Он также отметил, что в ноябре и декабре 2020 г. погода была значительно холоднее, чем в те же месяцы 2019 г., что могло повлиять на рост спроса на такси.
В BofA сообщили, что по итогам 2020 г. количество поездок на такси в России снизилось на 8% год к году. Аналитики ожидают, что в 2021 г. динамика будет положительной, рост составит 37%.