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Bank of America зафиксировал рост цен на такси в России

Ведомости

В декабре прошлого года цены на поездки в такси в России выросли примерно на 35% по сравнению с тем же месяцем 2019 г. и на 62% в сопоставлении с маем-июнем 2020 г., говорится в исследовании Bank of America (BofA), которое приводит «Коммерсантъ».

В своем исследовании аналитики учитывали показатели Москвы, Петербурга, Самары, Уфы, Воронежа и Ярославля в разное время в четыре дня недели по двум крупнейшим компаниям сектора – «Яндекс.Такси» и «Ситимобил». Доля первой на рынке такси к концу 2020 г. была выше 70%, второй – 20,2%. При этом их цены в тарифе «Эконом» к декабрю примерно сравнялись, тогда как в мае-июне «Ситимобил» стоил на четверть дешевле.

BofA выяснил, что в декабре цена одной поездки в Москве и регионах России в сравнении с маем-июнем в среднем увеличилась на 56% для клиентов «Яндекс.Такси» и на 68% – «Ситимобила». В сопоставлении с декабрем 2019 г. рост составляет 31% и 39% соответственно.

Аналитики не приводят точных сумм. Однако, по данным департамента транспорта Москвы, в первом квартале 2020 г. средняя стоимость поездки в столице составляла 417 руб., во втором — 430 руб., а в третьем — 457 руб.

Весной и летом цены на такси были ниже, потому что из-за пандемии коронавирусной инфекции сократилось общее число поездок, так как многие люди работали удаленно, предположил один из участников рынка. Он также отметил, что в ноябре и декабре 2020 г. погода была значительно холоднее, чем в те же месяцы 2019 г., что могло повлиять на рост спроса на такси.

В BofA сообщили, что по итогам 2020 г. количество поездок на такси в России снизилось на 8% год к году. Аналитики ожидают, что в 2021 г. динамика будет положительной, рост составит 37%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных