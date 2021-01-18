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В СК предложили увеличить срок давности по налоговым преступлениям для физлиц

Ведомости

Следственный комитет России выступает за ужесточение уголовной ответственности для физических лиц, сообщила зампредседателя СК России Елена Леоненко в интервью газете «Известия». 

«Также мы выступаем за усиление уголовной ответственности для физических лиц. Здесь нужно понимать — если юридическое лицо уклонилось от уплаты налогов на крупную сумму, ему придется отвечать и через год, и через 10 лет, как только состоится суд. А у индивидуальных предпринимателей, сколько бы они ни утаили от казны, срок давности преступлений — всего два года», — сказала замглавы СКР. По ее словам, даже при сумме ущерба свыше 45 млн руб. ИП со временем легко может избежать наказания, поэтому нужно уравнять ответственность физических и юридических лиц за уход от уплаты налогов.

Замглавы ведомства рассказала, что в 2015 г. суд в Иркутской области был вынужден прекратить уголовное дело из-за истечения срока давности в отношении индивидуального предпринимателя, которого обвиняли в уклонении от уплаты налогов в 2010-2012 гг. на сумму 125,6 млн руб. Если бы такое дело велось в отношении юрлица, до истечения срока давности оставалось бы еще восемь лет, сказала она.

Кроме того, сейчас Федеральная налоговая служба (ФНС) направляет материал следователю, только если должник не возместил ущерб в течение двух месяцев после выставления ему требования. По словам зампредседателя СК, два месяца — это слишком долгий срок, позволяющий неплательщикам уничтожить документы и вывести активы. По ее словам, СК предлагает ФНС предоставлять материалы о должниках и преступных схемах следователям сразу после вскрытия такой схемы и определения размера ущерба.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных