В СК предложили увеличить срок давности по налоговым преступлениям для физлиц

«Также мы выступаем за усиление уголовной ответственности для физических лиц. Здесь нужно понимать — если юридическое лицо уклонилось от уплаты налогов на крупную сумму, ему придется отвечать и через год, и через 10 лет, как только состоится суд. А у индивидуальных предпринимателей, сколько бы они ни утаили от казны, срок давности преступлений — всего два года», — сказала замглавы СКР. По ее словам, даже при сумме ущерба свыше 45 млн руб. ИП со временем легко может избежать наказания, поэтому нужно уравнять ответственность физических и юридических лиц за уход от уплаты налогов.