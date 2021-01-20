Сбер увеличил почти в 1,5 раза доходы от комиссий за онлайн-переводы в пандемию

Рост показателя произошел из-за увеличения доли безналичных платежей, в том числе из-за пандемии и ограничений. В банке отметили, что доход от комиссий на операции с наличными снизился на 42% в годовом выражении. Совокупный доход от комиссий по платежам наличными и онлайн вырос на 20%, отметил представитель банка. Комиссионные доходы также выросли из-за появления возможности переводить деньги с кредитной карты на дебетовую: раньше для этого клиентам приходилось снимать деньги в банкомате.