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ФНС создаст подразделение для работы с богатыми гражданами

Ведомости

Федеральная налоговая служба (ФНС) России 1 февраля этого года откроет новую инспекцию для работы с налогоплательщиками, доход которых превышает 500 млн руб., сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«С 1 февраля 2021 года в структуре налоговых органов создается новая специализированная налоговая инспекция по крупнейшим налогоплательщикам — физическим лицам», — сказали в ФНС, уточнив, что она будет называться Межрегиональная инспекция Федеральной налоговой службы по крупнейшим налогоплательщикам № 10.

Изменения обусловлены изменениями в налоговом законодательстве, пояснили в ФНС. «Введен институт контролируемых иностранных компаний, изменились правила определения налогового резидентства, расширен международный обмен, повысилась налоговая нагрузка на собственников дорогостоящих объектов имущества», — отметили в ведомстве.

В ФНС также уточнили, что создание новой инспекции не подразумевает появление каких-либо новых условий или изменения работы налоговиков с физлицами. Порядок останется прежним для всех граждан в соответствии с существующим законодательством.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных