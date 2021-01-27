ФНС создаст подразделение для работы с богатыми гражданами
Федеральная налоговая служба (ФНС) России 1 февраля этого года откроет новую инспекцию для работы с налогоплательщиками, доход которых превышает 500 млн руб., сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
«С 1 февраля 2021 года в структуре налоговых органов создается новая специализированная налоговая инспекция по крупнейшим налогоплательщикам — физическим лицам», — сказали в ФНС, уточнив, что она будет называться Межрегиональная инспекция Федеральной налоговой службы по крупнейшим налогоплательщикам № 10.
Изменения обусловлены изменениями в налоговом законодательстве, пояснили в ФНС. «Введен институт контролируемых иностранных компаний, изменились правила определения налогового резидентства, расширен международный обмен, повысилась налоговая нагрузка на собственников дорогостоящих объектов имущества», — отметили в ведомстве.
В ФНС также уточнили, что создание новой инспекции не подразумевает появление каких-либо новых условий или изменения работы налоговиков с физлицами. Порядок останется прежним для всех граждан в соответствии с существующим законодательством.