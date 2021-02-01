Состояние богатейших россиян в январе увеличилось на $1,37 млрд

По данным Bloomberg Billionare Index, самым богатым человеком в мире является основатель Tesla и SpaceX Илон Маск — его состояние оценивается в $190 млрд. Второе место в рейтинге занимает основатель Amazon Джефф Безос — $188 млрд. На третьем месте в рейтинге находится основатель Microsoft Билл Гейтс — $131 млрд.