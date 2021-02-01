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Состояние богатейших россиян в январе увеличилось на $1,37 млрд

Ведомости

Совокупное состояние самых богатых россиян в январе выросло на $1,37 млрд, рассчитали «РИА Новости» на основе данных Bloomberg Billionare Index. Индекс миллиардеров рассчитывается в реальном времени.

Топ-10 богатейших россиян по данным рейтинга Bloomberg:

1. Владимир Потанин, «Норникель» — $30,7 млрд (+$704 млн за январь).

2. Леонид Михельсон, «Новатэк» — $24,4 млрд (-$403 млн).

3. Владимир Лисин, НЛМК — $24,2 млрд (+$358 млн).

4. Алексей Мордашов, «Северсталь» — $22,1 млрд (-$994 млн).

5. Алишер Усманов, «Металлоинвест», «МегаФон» — $21млрд (-$69 млн).

6. Роман Абрамович, Evraz — $18,3 млрд (-$126 млн).

7. Андрей Мельниченко, «Еврохим», СУЭК — $18,1 млрд (+$25,4 млн).

8. Вагит Алекперов, «Лукойл» — $18 млрд (+$672 млн).

9. Геннадий Тимченко , «Новатэк», «Сибур» — $16,5 млрд (-$145 млн).

10. Виктор Вексельберг, «Ренова» — $16,2 млрд (+$126 млн).

По данным Bloomberg Billionare Index, самым богатым человеком в мире является основатель Tesla и SpaceX Илон Маск — его состояние оценивается в $190 млрд. Второе место в рейтинге занимает основатель Amazon Джефф Безос — $188 млрд. На третьем месте в рейтинге находится основатель Microsoft Билл Гейтс — $131 млрд.

Ранее по теме: Forbes назвал самого обедневшего миллиардера России в 2020 году

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных