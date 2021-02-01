Состояние богатейших россиян в январе увеличилось на $1,37 млрд
Совокупное состояние самых богатых россиян в январе выросло на $1,37 млрд, рассчитали «РИА Новости» на основе данных Bloomberg Billionare Index. Индекс миллиардеров рассчитывается в реальном времени.
Топ-10 богатейших россиян по данным рейтинга Bloomberg:
1. Владимир Потанин, «Норникель» — $30,7 млрд (+$704 млн за январь).
2. Леонид Михельсон, «Новатэк» — $24,4 млрд (-$403 млн).
3. Владимир Лисин, НЛМК — $24,2 млрд (+$358 млн).
4. Алексей Мордашов, «Северсталь» — $22,1 млрд (-$994 млн).
5. Алишер Усманов, «Металлоинвест», «МегаФон» — $21млрд (-$69 млн).
6. Роман Абрамович, Evraz — $18,3 млрд (-$126 млн).
8. Вагит Алекперов, «Лукойл» — $18 млрд (+$672 млн).
10. Виктор Вексельберг, «Ренова» — $16,2 млрд (+$126 млн).
По данным Bloomberg Billionare Index, самым богатым человеком в мире является основатель Tesla и SpaceX Илон Маск — его состояние оценивается в $190 млрд. Второе место в рейтинге занимает основатель Amazon Джефф Безос — $188 млрд. На третьем месте в рейтинге находится основатель Microsoft Билл Гейтс — $131 млрд.