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Число россиян с кредитами и займами в пандемию сократилось на миллион

Ведомости

Число клиентов банков и микрофинансовых организаций (МФО) на фоне действия связанных с пандемией коронавируса ограничительных мер сократилось во втором квартале 2020 г. на один миллион, следует из доклада «Анализ динамики долговой нагрузки населения России в II–III кварталах 2020 года на основе данных бюро кредитных историй», опубликованного Банком России.

«Введенные во II квартале 2020 г. временные ограничения в связи с началом пандемии привели к отрицательной динамике рынка розничного кредитования, затронув в первую очередь необеспеченное потребительское кредитование и рынок займов МФО. Именно в этих сегментах общее количество заемщиков сократилось на 0,8 и 0,2 млн человек соответственно», — говорится в документе.

Однако уже в третьем квартале года рынок стал восстанавливаться, отметил регулятор. Так, к 1 октября общее количество заемщиков составило 41,9 млн человек. Впрочем, это все же меньше, чем 42,1 млн на 1 апреля 2020 г. Это время ЦБ рассматривает как срок до начала пандемии.

Согласно докладу, на 1 октября прошлого года 36,1 млн человек — 86,4% от общего числа заемщиков — имели только банковские кредиты. Доля тех, у кого есть лишь долги перед МФО, составила 6% заемщиков или 2,5 млн человек. И кредиты, и займы имели 3,2 млн граждан (7,7%).

Пандемия также привела к снижению среднего количества банковских кредитов у одного заемщика в России, отметили в ЦБ. Так, если с 2018 г. по 1 апреля 2020 г. показатель вырос с 1,69 до 1,91 ед., то уже в следующем квартале он впервые снизился — до 1,89 ед.

Схожую тенденцию регулятор зафиксировал и в секторе МФО. В период с 1 января 2019 г. по 1 апреля 2020 г. среднее количество кредитов и займов у одного клиента выросло с 2,59 до 2,99 ед., а во втором и третьем кварталах 2020 г. снизилось до 2,96 и 2,95 ед. соответственно.

Ранее по теме: В ЦБ оценили уровень долговой нагрузки россиян по ипотеке и потребкредитам

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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