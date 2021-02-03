Число россиян с кредитами и займами в пандемию сократилось на миллион

Однако уже в третьем квартале года рынок стал восстанавливаться, отметил регулятор. Так, к 1 октября общее количество заемщиков составило 41,9 млн человек. Впрочем, это все же меньше, чем 42,1 млн на 1 апреля 2020 г. Это время ЦБ рассматривает как срок до начала пандемии.