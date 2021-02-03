Число россиян с кредитами и займами в пандемию сократилось на миллион
Число клиентов банков и микрофинансовых организаций (МФО) на фоне действия связанных с пандемией коронавируса ограничительных мер сократилось во втором квартале 2020 г. на один миллион, следует из доклада «Анализ динамики долговой нагрузки населения России в II–III кварталах 2020 года на основе данных бюро кредитных историй», опубликованного Банком России.
«Введенные во II квартале 2020 г. временные ограничения в связи с началом пандемии привели к отрицательной динамике рынка розничного кредитования, затронув в первую очередь необеспеченное потребительское кредитование и рынок займов МФО. Именно в этих сегментах общее количество заемщиков сократилось на 0,8 и 0,2 млн человек соответственно», — говорится в документе.
Однако уже в третьем квартале года рынок стал восстанавливаться, отметил регулятор. Так, к 1 октября общее количество заемщиков составило 41,9 млн человек. Впрочем, это все же меньше, чем 42,1 млн на 1 апреля 2020 г. Это время ЦБ рассматривает как срок до начала пандемии.
Согласно докладу, на 1 октября прошлого года 36,1 млн человек — 86,4% от общего числа заемщиков — имели только банковские кредиты. Доля тех, у кого есть лишь долги перед МФО, составила 6% заемщиков или 2,5 млн человек. И кредиты, и займы имели 3,2 млн граждан (7,7%).
Пандемия также привела к снижению среднего количества банковских кредитов у одного заемщика в России, отметили в ЦБ. Так, если с 2018 г. по 1 апреля 2020 г. показатель вырос с 1,69 до 1,91 ед., то уже в следующем квартале он впервые снизился — до 1,89 ед.
Схожую тенденцию регулятор зафиксировал и в секторе МФО. В период с 1 января 2019 г. по 1 апреля 2020 г. среднее количество кредитов и займов у одного клиента выросло с 2,59 до 2,99 ед., а во втором и третьем кварталах 2020 г. снизилось до 2,96 и 2,95 ед. соответственно.