Минпромторг и торговые сети попросят ЦБ снизить комиссию за эквайринг

После этого банки стали вводить новые комиссии, чтобы компенсировать доходы, которых они лишились после того, как ЦБ для поддержки онлайн-торговли в условиях пандемии ограничил размер комиссии по эквайрингу до 1%. Затем Центробанк заявил, что намерен получить право регулировать размеры банковских комиссий за переводы, а также лимиты на такие операции. Регулятор заявлял, что попросит Госдуму наделить его такими полномочиями. «Ведомости» направили запрос в ЦБ.