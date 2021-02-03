Минпромторг и торговые сети попросят ЦБ снизить комиссию за эквайринг
Минпромторг и торговые сети обратятся в Центральный банк с вопросом о снижении комиссии за эквайринг, сообщили в пресс-службе министерства. Этот вопрос обсуждался на совещании министра промышленности и торговли Дениса Мантурова с представителями федеральных и региональных торговых сетей.
«Существенное влияние на экономику розничной торговли оказывают высокие ставки комиссии за эквайринг – банковский тариф на безналичные платежи за товары по банковским картам. В рамках совещания участники приняли решение обратиться в Центральный банк Российской Федерации при поддержке Минпромторга России по вопросу возможного снижения ставок», — говорится в сообщении министерства.
Из-за пандемии ЦБ в марте впервые воспользовался правом ограничивать ставки эквайринга и установил максимальный порог для отдельных категорий ритейлеров: с 15 апреля по 30 сентября банки не могли брать с онлайн-магазинов за прием карт более 1% от суммы покупки. До этого комиссия для магазинов составляла 1,2–2,2%. Льготная ставка действовала для интернет-продавцов продуктов, одежды и обуви, детских игрушек, товаров повседневного спроса, бытовой техники и электроники (при покупке товаров на сумму до 20 тыс. руб.), а также лекарств.
После этого банки стали вводить новые комиссии, чтобы компенсировать доходы, которых они лишились после того, как ЦБ для поддержки онлайн-торговли в условиях пандемии ограничил размер комиссии по эквайрингу до 1%. Затем Центробанк заявил, что намерен получить право регулировать размеры банковских комиссий за переводы, а также лимиты на такие операции. Регулятор заявлял, что попросит Госдуму наделить его такими полномочиями. «Ведомости» направили запрос в ЦБ.
В ноябре 2020 г. замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов заявил в интервью «Российской газете», что Минпромторг считает целесообразным снизить эквайринговые комиссии для офлайн-магазинов и предприятий общественного питания.