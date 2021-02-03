Спорт
Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
HR
Справочник компаний
Форум
Газета
Финансы

Минпромторг и торговые сети попросят ЦБ снизить комиссию за эквайринг

Ведомости

Минпромторг и торговые сети обратятся в Центральный банк с вопросом о снижении комиссии за эквайринг, сообщили в пресс-службе министерства. Этот вопрос обсуждался на совещании министра промышленности и торговли Дениса Мантурова с представителями федеральных и региональных торговых сетей. 

«Существенное влияние на экономику розничной торговли оказывают высокие ставки комиссии за эквайринг – банковский тариф на безналичные платежи за товары по банковским картам. В рамках совещания участники приняли решение обратиться в Центральный банк Российской Федерации при поддержке Минпромторга России по вопросу возможного снижения ставок», — говорится в сообщении министерства. 

Из-за пандемии ЦБ в марте впервые воспользовался правом ограничивать ставки эквайринга и установил максимальный порог для отдельных категорий ритейлеров: с 15 апреля по 30 сентября банки не могли брать с онлайн-магазинов за прием карт более 1% от суммы покупки. До этого комиссия для магазинов составляла 1,2–2,2%. Льготная ставка действовала для интернет-продавцов продуктов, одежды и обуви, детских игрушек, товаров повседневного спроса, бытовой техники и электроники (при покупке товаров на сумму до 20 тыс. руб.), а также лекарств.  

После этого банки стали вводить новые комиссии, чтобы компенсировать доходы, которых они лишились после того, как ЦБ для поддержки онлайн-торговли в условиях пандемии ограничил размер комиссии по эквайрингу до 1%. Затем Центробанк заявил, что намерен получить право регулировать размеры банковских комиссий за переводы, а также лимиты на такие операции. Регулятор заявлял, что попросит Госдуму наделить его такими полномочиями. «Ведомости» направили запрос в ЦБ.

В ноябре 2020 г. замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов заявил в интервью «Российской газете», что Минпромторг считает целесообразным снизить эквайринговые комиссии для офлайн-магазинов и предприятий общественного питания. 

Ранее по теме: Объем торгового оборота в России в пандемию остался на прошлогоднем уровне

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных