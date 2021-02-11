Мутко предложил скорректировать программу льготной ипотеки при ее продлении
Программу льготной ипотеки нужно будет изменить, если будет принято решение продлить ее после 1 июля 2021 г., заявил гендиректор корпорации «Дом.РФ» Виталий Мутко в интервью телеканалу РБК. По его мнению, для продолжения программы нужно «найти регионы, где сейчас нет такого роста цен, где есть неудовлетворенный спрос» на жилье.
По словам Мутко, льготная ипотека вводилась скорее как механизм поддержки россиян, у которых снизились доходы. «Если кто-то [застройщик или покупатель] перестает получать выгоду от программы, ее нужно либо корректировать, либо закрывать и переводить в меры социальной поддержки», — отметил он. Мутко пояснил, что, по оценкам корпорации, рост цен на первичное жилье более чем на 19% нивелирует выгоду от программы для покупателя квартиры. При отмене программы в регионах, где цены на жилье существенно выросли, застройщики начнут сами их снижать.
Программа льготной ипотеки под 6,5% была запущена для поддержки строительной отрасли и населения в апреле 2020 г. Изначально предполагалось, что она будет действовать до ноября того же года, однако затем ее продлили до 1 июля 2021 г. Вопрос о дальнейшем действии программы пока не решен. Банк России выступает против этого, еще в октябре он предупредил о рисках «перегрева» на рынке, когда из-за низких ставок по кредитам спрос на недвижимость увеличивается, а ее стоимость начинает расти. Министр экономического развития России Максим Решетников подтвердил, что программа привела к возникновению «перегревов» на нескольких региональных рынках.