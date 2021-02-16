Финансист оценил необходимые для жизни на проценты суммы на вкладе
Семье из четырех человек, которой для оптимальной жизни нужен ежемесячный доход в размере 100 тыс. руб., пришлось бы для этого последние десять лет держать на вкладе 12 млн руб. Об этом заявил управляющий директор по работе с состоятельными клиентами «БКС Мир инвестиций» Андрей Ревенко, сообщило агентство «Прайм».
«Однако, ежемесячно снимая проценты в течении 10 лет, мы обрекаем наши деньги к обесцениванию в результате инфляции, ведь 12 миллионов в 2010 и в 2020 годах — это совершенно разные суммы», — рассказал эксперт. По его словам, в 2021-ом ключевая ставка ЦБ достигла исторического минимума 4,25%. Теперь для дохода в 100 тыс. руб. на вкладе должно лежать более 26 млн руб.
В Москве эта сумма может вырасти до 150-200 тыс. руб. На семью из четырех человек сумма вклада при текущих ставках для получения такого дохода, по словам Ревенко, должна быть 45-50 млн руб.
С 2020 г. в России вступил в силу закон об обложении налогом процентов по вкладам физлиц, которые превышают 1 млн руб. Не платить смогут только те, у кого сумма вкладов не превышает 1 млн руб., ставка по депозитам менее 1% годовых, а также владельцы счетов эскроу.