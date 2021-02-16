Финансист оценил необходимые для жизни на проценты суммы на вкладе

«Однако, ежемесячно снимая проценты в течении 10 лет, мы обрекаем наши деньги к обесцениванию в результате инфляции, ведь 12 миллионов в 2010 и в 2020 годах — это совершенно разные суммы», — рассказал эксперт. По его словам, в 2021-ом ключевая ставка ЦБ достигла исторического минимума 4,25%. Теперь для дохода в 100 тыс. руб. на вкладе должно лежать более 26 млн руб.



В Москве эта сумма может вырасти до 150-200 тыс. руб. На семью из четырех человек сумма вклада при текущих ставках для получения такого дохода, по словам Ревенко, должна быть 45-50 млн руб.