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Финансы

Финансист оценил необходимые для жизни на проценты суммы на вкладе

Ведомости

Семье из четырех человек, которой для оптимальной жизни нужен ежемесячный доход в размере 100 тыс. руб., пришлось бы для этого последние десять лет держать на вкладе 12 млн руб. Об этом заявил управляющий директор по работе с состоятельными клиентами «БКС Мир инвестиций» Андрей Ревенко, сообщило агентство «Прайм».

«Однако, ежемесячно снимая проценты в течении 10 лет, мы обрекаем наши деньги к обесцениванию в результате инфляции, ведь 12 миллионов в 2010 и в 2020 годах — это совершенно разные суммы», — рассказал эксперт. По его словам, в 2021-ом ключевая ставка ЦБ достигла исторического минимума 4,25%. Теперь для дохода в 100 тыс. руб. на вкладе должно лежать более 26 млн руб.

В Москве эта сумма может вырасти до 150-200 тыс. руб. На семью из четырех человек сумма вклада при текущих ставках для получения такого дохода, по словам Ревенко, должна быть 45-50 млн руб.

С 2020 г. в России вступил в силу закон об обложении налогом процентов по вкладам физлиц, которые превышают 1 млн руб. Не платить смогут только те, у кого сумма вкладов не превышает 1 млн руб., ставка по депозитам менее 1% годовых, а также владельцы счетов эскроу.

Ранее по теме: В России вступили в силу новые правила налогообложения

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных