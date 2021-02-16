ЦБ назвал причину частых изменений схем мошенников

Если раньше злоумышленникам было достаточно собрать как можно больше доверчивых людей, то сейчас такой способ стал приносить меньше дохода. Это связано с мерами, принятыми ЦБ, банками и правоохранительными органами. Однако такая тактика все равно не исчезла.