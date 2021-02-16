ЦБ назвал причину частых изменений схем мошенников
Мошенники меняют тактику и придумывают новые схемы обмана клиентов банка из-за того, что люди стали более подкованы в вопросе финансовой грамотности, сообщил первый замглавы департамента информационной безопасности регулятора Артем Сычев.
Если раньше злоумышленникам было достаточно собрать как можно больше доверчивых людей, то сейчас такой способ стал приносить меньше дохода. Это связано с мерами, принятыми ЦБ, банками и правоохранительными органами. Однако такая тактика все равно не исчезла.
«Тот, кто первоначально отрабатывал схему с использованием методов социнженерии и вывел ее на криминальный рынок, очевидно, свои деньги "заработал". Он сбросил эту схему другим участникам криминального рынка, и сейчас ее эксплуатируют довольно большое количество групп. И чем дальше, тем этих схем больше», — подытожил представитель ЦБ.
Мошенники все чаще пытаются вынудить своих жертв перевести им деньги на счет в другом банке, чтобы кредитная организация не смогла предотвратить хищение. По словам Сычева, это является серьезным вызовом в борьбе с такими преступлениями.