Российские банки в январе сократили выдачу потребкредитов на 11,3%
Российские банки выдали в январе 1,15 млн потребительских кредитов, что на 11,3% меньше по сравнению с январем 2020 г., сообщило Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).
По данным аналитиков, наибольшее число потребкредитов было выдано в Москве — 58,1 тыс., Подмосковье — 51,8 тыс., Краснодарском крае — 44,4 тыс., Башкортостане — 41 тыс. и Татарстане — 38,9 тыс. В Санкт-Перебурге банки выдали в январе 35,3 тыс. кредитов на потребительские товары.
Самое большое снижение числа выданных кредитов среди 30 регионов-лидеров по объемам выданных потребкредитов зафиксировано в Приморском крае — на 19,9%, Тюменской области — на 16%, Ханты-Мансийском АО — на 15,2%, в Саратовской области — на 14,9%, в Свердловской области — на 14,6%. В Москве объем выдачи потребкредитов в январе уменьшился на 4,9%, в Санкт-Петербурге — на 5,9%.
Ранее директор департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова сообщила, что в четвертом квартале 2020 г. россияне направляли на платежи по потребительским кредитам в среднем 61% своих доходов, а на платежи по ипотеке — 56%.