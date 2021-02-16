Российские банки в январе сократили выдачу потребкредитов на 11,3%

Самое большое снижение числа выданных кредитов среди 30 регионов-лидеров по объемам выданных потребкредитов зафиксировано в Приморском крае — на 19,9%, Тюменской области — на 16%, Ханты-Мансийском АО — на 15,2%, в Саратовской области — на 14,9%, в Свердловской области — на 14,6%. В Москве объем выдачи потребкредитов в январе уменьшился на 4,9%, в Санкт-Петербурге — на 5,9%.