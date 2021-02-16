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Российские банки в январе сократили выдачу потребкредитов на 11,3%

Ведомости

Российские банки выдали в январе 1,15 млн потребительских кредитов, что на 11,3% меньше по сравнению с январем 2020 г., сообщило Национальное бюро кредитных историй (НБКИ). 

По данным аналитиков, наибольшее число потребкредитов было выдано в Москве — 58,1 тыс., Подмосковье — 51,8 тыс., Краснодарском крае — 44,4 тыс., Башкортостане — 41 тыс. и Татарстане — 38,9 тыс. В Санкт-Перебурге банки выдали в январе 35,3 тыс. кредитов на потребительские товары. 

Самое большое снижение числа выданных кредитов среди 30 регионов-лидеров по объемам выданных потребкредитов зафиксировано в Приморском крае — на 19,9%, Тюменской области — на 16%, Ханты-Мансийском АО — на 15,2%, в Саратовской области — на 14,9%, в Свердловской области — на 14,6%. В Москве объем выдачи потребкредитов в январе уменьшился на 4,9%, в Санкт-Петербурге — на 5,9%. 

Ранее директор департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова сообщила, что в четвертом квартале 2020 г. россияне направляли на платежи по потребительским кредитам в среднем 61% своих доходов, а на платежи по ипотеке — 56%.

Ранее по теме: В ЦБ оценили уровень долговой нагрузки россиян по ипотеке и потребкредитам
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных