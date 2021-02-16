Акции «Роснефти» обновили исторический максимум

В прошлом году акционером проекта с долей 10% стал транснациональный трейдер Trafigura, сделка обошлась ему в 7 млрд евро, включая 1,5 млрд собственных средств. С начала 2020 г. по настоящее время, по данным Bloomberg, ряд крупнейших фондов (Capital Group, Deutsche Bank, Fidelity и др.) нарастили свои позиции в капитале компании почти на $150 млн.