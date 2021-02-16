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Акции «Роснефти» обновили исторический максимум

Ведомости

Цена акций «Роснефти» 16 февраля на Московской бирже в моменте превысила 528 руб. за бумагу, достигнув исторического максимума, свидетельствуют данные торговой площадки.

В предыдущий раз акции компании демонстрировали пиковые значения 21 января: в ходе торговой сессии их стоимость достигла почти 525 руб. за ценную бумагу. В целом с начала года бумаги «Роснефти» подорожали более чем на 21%.

15 февраля на встрече с президентом России Владимиром Путиным главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин сообщил, что компания – единственная из мировых мейджоров, уже отчитавшихся за прошлый год, продемонстрировала прибыль.

Согласно отчету компании по МСФО, чистая прибыль по итогам 2020 г. составила 147 млрд  руб., или около $2,2 млрд.

Сечин на встрече с президентом отметил, что компания осталась прибыльной, несмотря на сокращение добычи в рамках сделки ОПЕК+, пандемию коронавируса и сокращение потребления нефти. «Мы смогли найти решения, снизить операционные затраты, издержки, несмотря на сокращение капзатрат, тем не менее выйти в прибыль», — сказал он.

Положительный финансовый результат, по словам Сечина, позволит компании выплатить дивиденды. В соответствии с дивидендной политикой их размер составляет не менее 50% от прибыли по МСФО. Также «Роснефти» удалось в 2020 г. снизить финансовый долг почти на $10 млрд.

Сечин отметил, что появление информации о проекте «Восток Ойл» привлекло инвесторов в акции «Роснефти», в результате чего они «демонстрируют опережающую динамику котировок».

В прошлом году акционером проекта с долей 10% стал транснациональный трейдер Trafigura, сделка обошлась ему в 7 млрд евро, включая 1,5 млрд собственных средств. С начала 2020 г. по настоящее время, по данным Bloomberg, ряд крупнейших фондов (Capital Group, Deutsche Bank, Fidelity и др.) нарастили свои позиции в капитале компании почти на $150 млн.

Ранее по теме: Сечин: «Роснефть» единственная среди мировых мейджоров закончила год с прибылью

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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