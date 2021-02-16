Цена биткоина превысила $50 000
В 15:30 мск цена биткоина преодолела отметку в $50 тыс., свидетельствуют данные криптобиржи Binance. Таким образом, стоимость валюты вновь обновила исторический максимум, достигнув пикового значения в $50 689.
Затем курс биткоина немного снизился, однако остался вблизи рекордных значений. К 16:00 мск его цена была $49 650.
Цена биткоина росла быстрыми темпами с конца октября прошлого года. В середине ноября его цена впервые с декабря 2017 г. преодолела отметку в $18 тыс. 31 декабря стоимость валюты достигла почти $29 тыс., хотя до октября не поднималась выше $12,3 тыс. На 1 января 2020 г. его цена была на уровне $7,2 тыс., а в ту же дату 2021 г. — $29,4 тыс.
Рост стоимости биткоина ускорился после того, как 8 февраля компания Илона Маска Tesla сообщила в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) о покупке BTC на $1,5 млрд.
Индекс доминирования биткоина, отражающий, насколько он превалирует над другими криптовалютами, за 24 часа вырос на 0,7%. Теперь он составляет 61,36% от их общей капитализации, следует из данных Coinmarketcap. Капитализация криптовалюты почти достигла $924 млрд.
Биткоин — децентрализованная криптовалюта, первоначально описанная в официальном документе 2008 г. человеком или группой людей под псевдонимом Сатоши Накамото. Она была запущена вскоре после этого, в январе 2009 г.