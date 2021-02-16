Цена биткоина превысила $50 000

Цена биткоина росла быстрыми темпами с конца октября прошлого года. В середине ноября его цена впервые с декабря 2017 г. преодолела отметку в $18 тыс. 31 декабря стоимость валюты достигла почти $29 тыс., хотя до октября не поднималась выше $12,3 тыс. На 1 января 2020 г. его цена была на уровне $7,2 тыс., а в ту же дату 2021 г. — $29,4 тыс.