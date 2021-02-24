ФНС разрабатывает сервис для хранения электронных чеков

В ведомстве также отметили, что электронные чеки будут поступать в хранилище только по желанию самого покупателя. При этом кассовые чеки с операциями по карте связаны не будут. Даже если покупатель оплатит товар картой и получит бумажный чек, информация о покупке в хранилище не поступит.