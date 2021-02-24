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ФНС разрабатывает сервис для хранения электронных чеков

Ведомости

В России разрабатывается специальный сервис для хранения электронных чеков, сообщает Федеральная налоговая служба (ФНС). Сервис позволит в будущем ведомству автоматически рассчитывать сумму налогового вычета при покупке лекарств, а пользователям иметь полную информацию о своих покупках в одном месте.

«В перспективе это позволит налоговым органам автоматически рассчитывать сумму налогового вычета при покупке лекарств: налогоплательщику будет достаточно только выбрать счет для зачисления денег без заполнения декларации», — подчеркнули в ведомстве.

По мнению ФНС, бумажные чеки сложно хранить для потенциального возврата товара, добавив, что электронные чеки удобно использовать при желании участвовать в различных программах лояльности, получать кэшбэк, бонусы. Кроме того, они экологичнее, так как бумажные аналоги печатаются на термобумаге с использованием специальных химических веществ.

В ведомстве также отметили, что электронные чеки будут поступать в хранилище только по желанию самого покупателя. При этом кассовые чеки с операциями по карте связаны не будут. Даже если покупатель оплатит товар картой и получит бумажный чек, информация о покупке в хранилище не поступит.

«Для этого необходимо предоставить продавцу адрес электронной почты или номер мобильного телефона. Также покупатель может отсканировать QR-код бумажного (не персонифицированного) чека мобильным приложением ФНС России «Проверка чеков», которое привязано к номеру его мобильного телефона, и поместить чек в это хранилище», — рассказали в ФНС.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных