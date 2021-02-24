ФНС разрабатывает сервис для хранения электронных чеков
В России разрабатывается специальный сервис для хранения электронных чеков, сообщает Федеральная налоговая служба (ФНС). Сервис позволит в будущем ведомству автоматически рассчитывать сумму налогового вычета при покупке лекарств, а пользователям иметь полную информацию о своих покупках в одном месте.
«В перспективе это позволит налоговым органам автоматически рассчитывать сумму налогового вычета при покупке лекарств: налогоплательщику будет достаточно только выбрать счет для зачисления денег без заполнения декларации», — подчеркнули в ведомстве.
По мнению ФНС, бумажные чеки сложно хранить для потенциального возврата товара, добавив, что электронные чеки удобно использовать при желании участвовать в различных программах лояльности, получать кэшбэк, бонусы. Кроме того, они экологичнее, так как бумажные аналоги печатаются на термобумаге с использованием специальных химических веществ.
В ведомстве также отметили, что электронные чеки будут поступать в хранилище только по желанию самого покупателя. При этом кассовые чеки с операциями по карте связаны не будут. Даже если покупатель оплатит товар картой и получит бумажный чек, информация о покупке в хранилище не поступит.
«Для этого необходимо предоставить продавцу адрес электронной почты или номер мобильного телефона. Также покупатель может отсканировать QR-код бумажного (не персонифицированного) чека мобильным приложением ФНС России «Проверка чеков», которое привязано к номеру его мобильного телефона, и поместить чек в это хранилище», — рассказали в ФНС.