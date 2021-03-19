Глава ВТБ заявил об обреченности биткоина
Будущее биткоина обречено, несмотря на большой рост его стоимости, заявил президент — председатель правления ВТБ Андрей Костин в ходе онлайн-дискуссии с клиентами Private Banking на тему «2021: тенденции, возможности, инвестиции».
«Я всегда считал, что такие левые цифровые валюты как биткоин, невзирая на большой рост его цены, в перспективе все-таки обречены. Ни одна государственная финансовая система не может позволить некой валюте существовать и не регулироваться госорганами в случае, если валюта занимает существенное место в валютных, в бюджетных операциях», — сказал он.
Майнинг биткоина и других подобных ему валют Костин сравнил с фальшивомонетчеством, на которое ни одно государство «не может спокойно смотреть». Поэтому на данный момент страны, включая Россию, пошли по пути создания государственных цифровых валют. Подобную тенденцию глава ВТБ назвал неизбежной, обосновав это тем, что мир становится цифровым.
Костин спрогнозировал «большое будущее» для официальных цифровых валют. Он высоко оценил, в частности, китайский цифровой юань. Российский Центробанк объявил о начале работы по созданию цифрового рубля в октябре прошлого года. Пока регулятор оценивает возможные сценарии создания такой валюты и ее внедрения. ВТБ поддержал данную инициативу при условии, что электронные кошельки клиентов будут находиться в банках, а расчеты производиться через ЦБ. Такой подход связан с опасениями кредитных организаций, что банковские функции перейдут регулятору и «вместе с ними туда начнет утекать ликвидность», пояснил Костин.
Ранее критически о биткойне отозвался председатель правления банка «ФК Открытие» Михаил Задорнов. Он заявил, что эта валюта представляет собой актив, у которого нет реальной потребительской стоимости, что делает его похожим на финансовую пирамиду вроде той, что в конце прошлого столетия была создана Сергеем Мавроди.
До этого скептически о биткойне высказался также основатель производителя космической техники SpaceX и компании Tesla Илон Маск. Решение второй своей компании вложить в криптовалюту $1,5 млрд он назвал «достаточно авантюрным». Предприниматель разъяснил, что биткоин все же менее глупая форма хранения средств, нежели фиатные деньги, однако он «почти так же хорош».
Несмотря на критику, биткоин быстрыми темпами дорожает с конца октября прошлого года. 1 января 2020 г. он стоил $7,2 тыс., а в ту же дату 2021 г. — уже $29,4 тыс. По данным биржи Binance на 17:45 мск 19 марта, цена биткоина превысила $58,6 тыс. При этом на торгах 8 марта она преодолела порог в $61 тыс.