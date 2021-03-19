Глава ВТБ заявил об обреченности биткоина

Костин спрогнозировал «большое будущее» для официальных цифровых валют. Он высоко оценил, в частности, китайский цифровой юань. Российский Центробанк объявил о начале работы по созданию цифрового рубля в октябре прошлого года. Пока регулятор оценивает возможные сценарии создания такой валюты и ее внедрения. ВТБ поддержал данную инициативу при условии, что электронные кошельки клиентов будут находиться в банках, а расчеты производиться через ЦБ. Такой подход связан с опасениями кредитных организаций, что банковские функции перейдут регулятору и «вместе с ними туда начнет утекать ликвидность», пояснил Костин.