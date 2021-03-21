В ЦБ рассказали о действиях при поступлении денег на карту от незнакомца

В Промсвязьбанке рассказали агентству, что злоумышленники часто используют схему с якобы по ошибке отправленными деньгами, надеясь получить таким образом доступ к счету жертвы. Для того, чтобы обезопасить себя нужно лишь не пытаться без участия банка урегулировать эту ситуацию и не использовать поступившие средства.