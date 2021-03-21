В ЦБ рассказали о действиях при поступлении денег на карту от незнакомца
При поступлении денег на карту от незнакомца следует позвонить в свой банк и сообщить о неизвестном переводе, рассказали «РИА Новости» в Банке России.
После звонка стоит написать заявление на возврат средств, поступивших по ошибке. Если же отправитель обратится с просьбой вернуть деньги, то необходимо напомнить ему, что он и сам должен обратиться в банк с заявлением об ошибочном переводе, уточнили в ЦБ.
В Промсвязьбанке рассказали агентству, что злоумышленники часто используют схему с якобы по ошибке отправленными деньгами, надеясь получить таким образом доступ к счету жертвы. Для того, чтобы обезопасить себя нужно лишь не пытаться без участия банка урегулировать эту ситуацию и не использовать поступившие средства.