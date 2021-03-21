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В ЦБ рассказали о действиях при поступлении денег на карту от незнакомца

Ведомости

При поступлении денег на карту от незнакомца следует позвонить в свой банк и сообщить о неизвестном переводе, рассказали «РИА Новости» в Банке России.

После звонка стоит написать заявление на возврат средств, поступивших по ошибке. Если же отправитель обратится с просьбой вернуть деньги, то необходимо напомнить ему, что он и сам должен обратиться в банк с заявлением об ошибочном переводе, уточнили в ЦБ.

В Промсвязьбанке рассказали агентству, что злоумышленники часто используют схему с якобы по ошибке отправленными деньгами, надеясь получить таким образом доступ к счету жертвы. Для того, чтобы обезопасить себя нужно лишь не пытаться без участия банка урегулировать эту ситуацию и не использовать поступившие средства.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных