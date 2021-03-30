Сооснователь и CEO Qiwi Борис Ким уходит из компании

В декабре 2020 г. ЦБ по итогам проверки ограничил некоторые операции «Киви банка» и оштрафовал его на 11 млн руб. В группе считают, что наложенные ограничения обусловлены в первую очередь эволюцией общего подхода ЦБ к толкованию применимого регулирования электронных платежей и общими тенденциями к усилению контроля в области киберпространства и трансграничных платежей, а не конкретными выявленными недостатками. Ограничения негативно повлияли и будут продолжать оказывать негативное влияние на операционные результаты сегмента платежных сервисов, говорится в сообщении Qiwi. Общее влияние на чистую выручку сегмента платежных сервисов за IV квартал 2020 г. составило от 500 млн до 600 млн руб., оценили в компании.