Спорт
Ведомости.СПб
Harvard Business Review
Бизнес-регата
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Справочник компаний
Форум
Газета
Финансы

Сооснователь и CEO Qiwi Борис Ким уходит из компании

Ведомости

Сооснователь Qiwi Борис Ким, который сейчас занимает пост главного исполнительного директора, покинет компанию после годового общего собрания акционеров, которое, как ожидается, должно состояться в июне. Об этом говорится в сообщении Qiwi, которое есть у «Ведомостей».

«После назначения нового CEO советом директоров Борис Ким завершит свою работу на должности CEO и займется собственными проектами. При этом Борис готов оказывать помощь компании в том объеме и в том качестве, которые потребуются», — пояснила «Ведомостям» директор по коммуникациям группы Qiwi Анастасия Журавлева. 

Компанию может возглавить Андрей Протопопов — совет директоров компании рекомендовал его на должность CEO группы. «Эта рекомендация поступила по результатам процесса планирования преемственности, начатого в момент отставки предыдущего CEO группы Qiwi, основателя и мажоритарного акционера Qiwi Сергея Солонина», — отмечается в сообщении. 

Протопопов занимает должность CEO платежного сегмента группы QIWI, до этого он занимал позицию директора по IT и развитию продуктов, а также руководителя отдела управления продуктами. Протопопов пришел в компанию в 2013 г., до этого около 12 лет работал Procter&Gamble. 

Группа Qiwi была создана в 2007 г., она предоставляет сервис для платежей электронными и наличными деньгами, с помощью банковских карт и лицевых счетов мобильных операторов. Платежная сеть Qiwi насчитывает 18,1 млн виртуальных кошельков и более 113 тыс. киосков и терминалов. В середине июля 2020 г. группа Qiwi закрыла сделку с Совкомбанком по продаже портфеля карт «Совесть» за 5,8 млрд руб. 

В экосистему Qiwi входят «Киви банк», платежные системы CONTACT и Rapida, Qiwi-кошелек, сеть платежных терминалов, банк «Точка», сервис «Рокетбанка» для самозанятых, Qiwi Blockchain Technologies (технологическая компания, специализирующаяся на разработке блокчейн-решений) и т.д.

В декабре 2020 г. ЦБ по итогам проверки ограничил некоторые операции «Киви банка» и оштрафовал его на 11 млн руб. В группе считают, что наложенные ограничения обусловлены в первую очередь эволюцией общего подхода ЦБ к толкованию применимого регулирования электронных платежей и общими тенденциями к усилению контроля в области киберпространства и трансграничных платежей, а не конкретными выявленными недостатками. Ограничения негативно повлияли и будут продолжать оказывать негативное влияние на операционные результаты сегмента платежных сервисов, говорится в сообщении Qiwi. Общее влияние на чистую выручку сегмента платежных сервисов за IV квартал 2020 г. составило от 500 млн до 600 млн руб., оценили в компании.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных