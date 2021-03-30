Сооснователь и CEO Qiwi Борис Ким уходит из компании
«После назначения нового CEO советом директоров Борис Ким завершит свою работу на должности CEO и займется собственными проектами. При этом Борис готов оказывать помощь компании в том объеме и в том качестве, которые потребуются», — пояснила «Ведомостям» директор по коммуникациям группы Qiwi Анастасия Журавлева.
Компанию может возглавить Андрей Протопопов — совет директоров компании рекомендовал его на должность CEO группы. «Эта рекомендация поступила по результатам процесса планирования преемственности, начатого в момент отставки предыдущего CEO группы Qiwi, основателя и мажоритарного акционера Qiwi Сергея Солонина», — отмечается в сообщении.
Протопопов занимает должность CEO платежного сегмента группы QIWI, до этого он занимал позицию директора по IT и развитию продуктов, а также руководителя отдела управления продуктами. Протопопов пришел в компанию в 2013 г., до этого около 12 лет работал Procter&Gamble.
Группа Qiwi была создана в 2007 г., она предоставляет сервис для платежей электронными и наличными деньгами, с помощью банковских карт и лицевых счетов мобильных операторов. Платежная сеть Qiwi насчитывает 18,1 млн виртуальных кошельков и более 113 тыс. киосков и терминалов. В середине июля 2020 г. группа Qiwi закрыла сделку с Совкомбанком по продаже портфеля карт «Совесть» за 5,8 млрд руб.
В экосистему Qiwi входят «Киви банк», платежные системы CONTACT и Rapida, Qiwi-кошелек, сеть платежных терминалов, банк «Точка», сервис «Рокетбанка» для самозанятых, Qiwi Blockchain Technologies (технологическая компания, специализирующаяся на разработке блокчейн-решений) и т.д.
В декабре 2020 г. ЦБ по итогам проверки ограничил некоторые операции «Киви банка» и оштрафовал его на 11 млн руб. В группе считают, что наложенные ограничения обусловлены в первую очередь эволюцией общего подхода ЦБ к толкованию применимого регулирования электронных платежей и общими тенденциями к усилению контроля в области киберпространства и трансграничных платежей, а не конкретными выявленными недостатками. Ограничения негативно повлияли и будут продолжать оказывать негативное влияние на операционные результаты сегмента платежных сервисов, говорится в сообщении Qiwi. Общее влияние на чистую выручку сегмента платежных сервисов за IV квартал 2020 г. составило от 500 млн до 600 млн руб., оценили в компании.