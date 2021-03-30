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Saxo Bank спрогнозировал ослабление рубля

Ведомости

Датский Saxo Bank представил прогноз на II квартал 2021 г. По мнению аналитиков банка, курс рубля может снизиться, несмотря на ожидаемый рост цен на нефть. 

По прогнозу банка, цена на нефть марки Brent к июню может достичь $68 за баррель, при этом курс рубля может значительно снизиться по отношению к американской и европейской валютам. Курс доллара может составить 80 руб., курс евро — 96 руб., считают аналитики банка. 

По их мнению, давление на рубль может оказать повышенная волатильность на финансовых рынках, а также угроза новых санкций со стороны западных стран. 

30 марта фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в мае торгуются на уровне $63,8 за баррель, майские фьючерсы на нефть марки WTI — $60,3 за баррель, свидетельствуют данные биржи ICE. 

Курс доллара по состоянию на 16:00 по мск составляет 75,97 руб., курс евро — 89,13 руб., свидетельствуют данные торгов на Мосбирже. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных