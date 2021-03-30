Saxo Bank спрогнозировал ослабление рубля
Датский Saxo Bank представил прогноз на II квартал 2021 г. По мнению аналитиков банка, курс рубля может снизиться, несмотря на ожидаемый рост цен на нефть.
По прогнозу банка, цена на нефть марки Brent к июню может достичь $68 за баррель, при этом курс рубля может значительно снизиться по отношению к американской и европейской валютам. Курс доллара может составить 80 руб., курс евро — 96 руб., считают аналитики банка.
По их мнению, давление на рубль может оказать повышенная волатильность на финансовых рынках, а также угроза новых санкций со стороны западных стран.
30 марта фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в мае торгуются на уровне $63,8 за баррель, майские фьючерсы на нефть марки WTI — $60,3 за баррель, свидетельствуют данные биржи ICE.
Курс доллара по состоянию на 16:00 по мск составляет 75,97 руб., курс евро — 89,13 руб., свидетельствуют данные торгов на Мосбирже.