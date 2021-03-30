Saxo Bank спрогнозировал ослабление рубля

По прогнозу банка, цена на нефть марки Brent к июню может достичь $68 за баррель, при этом курс рубля может значительно снизиться по отношению к американской и европейской валютам. Курс доллара может составить 80 руб., курс евро — 96 руб., считают аналитики банка.