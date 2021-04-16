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ЦБ отозвал лицензию у «Нордеа банка»

Ведомости

Банк России аннулировал лицензию на осуществление банковских операций у «Нордеа банка» по собственному желанию последнего, сообщила пресс-служба регулятора.

«Основанием для аннулирования лицензии у «Нордеа Банк» послужило ходатайство кредитной организации, направленное в Банк России в связи с решением общего собрания акционеров о ее добровольной ликвидации», — говорится в сообщении. Теперь в «Нордеа банк» будет назначена ликвидационная комиссия.

Отмечается, что кредитная организация «располагает достаточным имуществом для удовлетворения требований кредиторов». «Нордеа банк» также является участником системы страхования вкладов.

«Нордеа банк» входит в одну из крупнейших европейских банковских групп Nordea. Его клиентами были крупнейшие российские и иностранные корпорации. По данным ЦБ, кредитная организация занимала 141 место в банковской системе России по величине активов.

О прекращении деятельности в России и намерении сосредоточить бизнес на скандинавском регионе группа Nordea объявила в декабре прошлого года. Председатель правления банка Михаил Поляков пояснил, что российское подразделение ранее было единственным в группе, которое активно кредитовало локальные компании, но затем сегмент перестал приносить прибыль.

Ранее по теме: Финская группа Nordea объявила о закрытии одноименного банка в России

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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