ЦБ отозвал лицензию у «Нордеа банка»

«Основанием для аннулирования лицензии у «Нордеа Банк» послужило ходатайство кредитной организации, направленное в Банк России в связи с решением общего собрания акционеров о ее добровольной ликвидации», — говорится в сообщении. Теперь в «Нордеа банк» будет назначена ликвидационная комиссия.