ЦБ отозвал лицензию у «Нордеа банка»
Банк России аннулировал лицензию на осуществление банковских операций у «Нордеа банка» по собственному желанию последнего, сообщила пресс-служба регулятора.
«Основанием для аннулирования лицензии у «Нордеа Банк» послужило ходатайство кредитной организации, направленное в Банк России в связи с решением общего собрания акционеров о ее добровольной ликвидации», — говорится в сообщении. Теперь в «Нордеа банк» будет назначена ликвидационная комиссия.
Отмечается, что кредитная организация «располагает достаточным имуществом для удовлетворения требований кредиторов». «Нордеа банк» также является участником системы страхования вкладов.
«Нордеа банк» входит в одну из крупнейших европейских банковских групп Nordea. Его клиентами были крупнейшие российские и иностранные корпорации. По данным ЦБ, кредитная организация занимала 141 место в банковской системе России по величине активов.
О прекращении деятельности в России и намерении сосредоточить бизнес на скандинавском регионе группа Nordea объявила в декабре прошлого года. Председатель правления банка Михаил Поляков пояснил, что российское подразделение ранее было единственным в группе, которое активно кредитовало локальные компании, но затем сегмент перестал приносить прибыль.