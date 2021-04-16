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Объем ипотечного кредитования по льготной ставке достиг 1,3 трлн рублей

Ведомости

Российские банки выдали ипотеку по льготной ставке в 6,5% на сумму 1,3 трлн руб. за год работы программы, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на вице-премьера Марата Хуснуллина.

«За год банки выдали почти 450 тысяч кредитов на 1,337 триллиона рублей. Согласно данным "Дом.РФ" средняя площадь жилья, купленного по льготной ипотеке, составляет около 50 квадратных метров», — сказал Хуснуллин.

Он отметил, что программа ипотеки по льготной ставке помогла не только сфере строительства, но и российской экономике в целом. В 2020 году удалось достичь показателя средневзвешенной ставки на уровне 7,5%.

Хуснуллин добавил, что сейчас вместе с ЦБ прорабатываются дальнейшие решения по льготным программам.

Ранее Хуснуллин заявил, что власти, вероятно, не будут продлевать программу льготной ипотеки в Москве и Московской области. До этого министр экономического развития России Максим Решетников заявлял, что программа привела к возникновению «перегревов» на нескольких региональных рынках. Аналитики ВТБ посчитали, что программа в случае продления потеряет экономический смысл для конечного потребителя лишь в 10-15 из 85 регионов России.

11 марта ЦБ предложил продлить льготную ипотеку в 24 регионах страны, где спрос не полностью восстановился и существенного роста цен на квартиры не было. 

Программа льготной ипотеки под 6,5% была запущена для поддержки строительной отрасли и населения в апреле 2020 г. на фоне пандемии коронавируса. Изначально предполагалось, что она будет действовать до ноября того же года, однако затем ее продлили до 1 июля 2021 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных