Объем ипотечного кредитования по льготной ставке достиг 1,3 трлн рублей
Российские банки выдали ипотеку по льготной ставке в 6,5% на сумму 1,3 трлн руб. за год работы программы, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на вице-премьера Марата Хуснуллина.
«За год банки выдали почти 450 тысяч кредитов на 1,337 триллиона рублей. Согласно данным "Дом.РФ" средняя площадь жилья, купленного по льготной ипотеке, составляет около 50 квадратных метров», — сказал Хуснуллин.
Он отметил, что программа ипотеки по льготной ставке помогла не только сфере строительства, но и российской экономике в целом. В 2020 году удалось достичь показателя средневзвешенной ставки на уровне 7,5%.
Хуснуллин добавил, что сейчас вместе с ЦБ прорабатываются дальнейшие решения по льготным программам.
Ранее Хуснуллин заявил, что власти, вероятно, не будут продлевать программу льготной ипотеки в Москве и Московской области. До этого министр экономического развития России Максим Решетников заявлял, что программа привела к возникновению «перегревов» на нескольких региональных рынках. Аналитики ВТБ посчитали, что программа в случае продления потеряет экономический смысл для конечного потребителя лишь в 10-15 из 85 регионов России.
11 марта ЦБ предложил продлить льготную ипотеку в 24 регионах страны, где спрос не полностью восстановился и существенного роста цен на квартиры не было.
Программа льготной ипотеки под 6,5% была запущена для поддержки строительной отрасли и населения в апреле 2020 г. на фоне пандемии коронавируса. Изначально предполагалось, что она будет действовать до ноября того же года, однако затем ее продлили до 1 июля 2021 г.