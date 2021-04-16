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Morgan Stanley спрогнозировал повышение ключевой ставки ЦБ до 5% на фоне санкций

Ведомости

Центробанк может на следующем заседании совета директоров, которое должно состояться 23 апреля, повысить ключевую ставку сразу на 50 б.п. — до 5%, спрогнозировали аналитики Morgan Stanley. По их мнению, ЦБ может принять такое решение из-за ранее введенных американских санкций в отношении суверенного долга страны. 

«Теперь мы видим, что вероятность смещается в сторону повышения на 50 базисных пунктов, до 5% на следующем заседании 23 апреля», — говорится в записке аналитиков для клиентов, которую цитирует агентство Reuters. При этом аналитики отметили, что до введения санкций ожидали меньшего повышения ключевой ставки — на 25 б.п.

«Несмотря на вялую реакцию рынка до сих пор и, следовательно, незначительные последствия для инфляции, мы думаем, что ЦБ захочет оказать дополнительную поддержку рынку», — отмечается в записке аналитиков.

В JPMorgan подтвердили тезис о том, что с введением новых санкций увеличилась возможность повышения ключевой ставки Банка России на 50 б.п. 

США ввели санкции в отношении российского госдолга 15 апреля. Ряд операций с ним не смогут совершать отдельные категории американских инвесторов на первичном рынке. В американском Минфине пояснили, что данный шаг был сделан для того, чтобы возложить на российское правительство издержки «за его неприемлемое поведение» и ограничить России возможность финансировать свою деятельность, включая «злонамеренные и разрушительные кибервозможности».

После этого Банк России и Минфин заявили, что будут отслеживать ситуацию на финансовых рынках и при необходимости примут надлежащие меры. В то же время ЦБ указал на невысокую долю иностранных инвесторов в общем объеме госдолга России, которая, к тому же, сократилась за последний год.

Министр финансов России Антон Силуанов, в свою очередь, отметил, что российские ОФЗ являются одними из самых надежных и низкорискованных в мире, поэтому спрос на них останется высоким, несмотря на санкционные меры. Глава ведомства резюмировал, что в данном случае «можно говорить об упущенной выгоде для американских финансовых институтов, против которых эти санкции и оказались направлены».

Ранее по теме: В Кремле оценили последствия от наложения санкций на российский госдолг

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных