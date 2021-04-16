Morgan Stanley спрогнозировал повышение ключевой ставки ЦБ до 5% на фоне санкций

После этого Банк России и Минфин заявили, что будут отслеживать ситуацию на финансовых рынках и при необходимости примут надлежащие меры. В то же время ЦБ указал на невысокую долю иностранных инвесторов в общем объеме госдолга России, которая, к тому же, сократилась за последний год.