Morgan Stanley спрогнозировал повышение ключевой ставки ЦБ до 5% на фоне санкций
Центробанк может на следующем заседании совета директоров, которое должно состояться 23 апреля, повысить ключевую ставку сразу на 50 б.п. — до 5%, спрогнозировали аналитики Morgan Stanley. По их мнению, ЦБ может принять такое решение из-за ранее введенных американских санкций в отношении суверенного долга страны.
«Теперь мы видим, что вероятность смещается в сторону повышения на 50 базисных пунктов, до 5% на следующем заседании 23 апреля», — говорится в записке аналитиков для клиентов, которую цитирует агентство Reuters. При этом аналитики отметили, что до введения санкций ожидали меньшего повышения ключевой ставки — на 25 б.п.
«Несмотря на вялую реакцию рынка до сих пор и, следовательно, незначительные последствия для инфляции, мы думаем, что ЦБ захочет оказать дополнительную поддержку рынку», — отмечается в записке аналитиков.
В JPMorgan подтвердили тезис о том, что с введением новых санкций увеличилась возможность повышения ключевой ставки Банка России на 50 б.п.
США ввели санкции в отношении российского госдолга 15 апреля. Ряд операций с ним не смогут совершать отдельные категории американских инвесторов на первичном рынке. В американском Минфине пояснили, что данный шаг был сделан для того, чтобы возложить на российское правительство издержки «за его неприемлемое поведение» и ограничить России возможность финансировать свою деятельность, включая «злонамеренные и разрушительные кибервозможности».
После этого Банк России и Минфин заявили, что будут отслеживать ситуацию на финансовых рынках и при необходимости примут надлежащие меры. В то же время ЦБ указал на невысокую долю иностранных инвесторов в общем объеме госдолга России, которая, к тому же, сократилась за последний год.
Министр финансов России Антон Силуанов, в свою очередь, отметил, что российские ОФЗ являются одними из самых надежных и низкорискованных в мире, поэтому спрос на них останется высоким, несмотря на санкционные меры. Глава ведомства резюмировал, что в данном случае «можно говорить об упущенной выгоде для американских финансовых институтов, против которых эти санкции и оказались направлены».