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Силуанов заявил о минимизации волатильности рынков после санкций США

Ведомости

Волатильность, возникшая после введения США новых антироссийских санкций, минимизирована, позиции на финансовом рынке вернулись к уровням до объявления последних ограничений, заявил министр финансов Антон Силуанов в эфире телеканала «Россия 24». 

«Мы столкнулись с новыми санкциями, мы видели реакцию рынка — она была достаточно сдержана. Первое время мы, конечно, видели волатильность на рынке ценных бумаг, это отразилось и на курсе доллара по отношению к рублю, и курсе рубля по отношению к другим валютам. Тем не менее, сегодня мы видим, что ситуация отыграна, и та волатильность, которая присутствовала в первые часы объявления, — она сегодня минимизирована, и позиции на финансовом рынке вернулись к уровням до объявления санкций», — отметил министр. 

По его словам, Россия сможет в 2021 г. выйти на внешний рынок займов. «Уверен, что мы в этом году сможем выйти на внешние рынки», — сказал Силуанов, добавив, что заимствования в 2021 году будут осуществляться, скорее всего, в евро. «Посмотрим, будем искать соответствующее окно возможностей», — отметил он.

США 15 апреля ввели санкции в отношении российского госдолга. Ряд операций с ним не смогут совершать отдельные категории иностранных инвесторов на первичном рынке. В американском Минфине пояснили, что данный шаг был сделан для того, чтобы возложить на российское правительство издержки «за его неприемлемое поведение» и ограничить России возможность финансировать свою деятельность, включая «злонамеренные и разрушительные кибервозможности».

Ранее по теме: Силуанов отреагировал на санкции США против госдолга России

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных