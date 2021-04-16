Силуанов заявил о минимизации волатильности рынков после санкций США

«Мы столкнулись с новыми санкциями, мы видели реакцию рынка — она была достаточно сдержана. Первое время мы, конечно, видели волатильность на рынке ценных бумаг, это отразилось и на курсе доллара по отношению к рублю, и курсе рубля по отношению к другим валютам. Тем не менее, сегодня мы видим, что ситуация отыграна, и та волатильность, которая присутствовала в первые часы объявления, — она сегодня минимизирована, и позиции на финансовом рынке вернулись к уровням до объявления санкций», — отметил министр.