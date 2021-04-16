Силуанов заявил о минимизации волатильности рынков после санкций США
Волатильность, возникшая после введения США новых антироссийских санкций, минимизирована, позиции на финансовом рынке вернулись к уровням до объявления последних ограничений, заявил министр финансов Антон Силуанов в эфире телеканала «Россия 24».
«Мы столкнулись с новыми санкциями, мы видели реакцию рынка — она была достаточно сдержана. Первое время мы, конечно, видели волатильность на рынке ценных бумаг, это отразилось и на курсе доллара по отношению к рублю, и курсе рубля по отношению к другим валютам. Тем не менее, сегодня мы видим, что ситуация отыграна, и та волатильность, которая присутствовала в первые часы объявления, — она сегодня минимизирована, и позиции на финансовом рынке вернулись к уровням до объявления санкций», — отметил министр.
По его словам, Россия сможет в 2021 г. выйти на внешний рынок займов. «Уверен, что мы в этом году сможем выйти на внешние рынки», — сказал Силуанов, добавив, что заимствования в 2021 году будут осуществляться, скорее всего, в евро. «Посмотрим, будем искать соответствующее окно возможностей», — отметил он.
США 15 апреля ввели санкции в отношении российского госдолга. Ряд операций с ним не смогут совершать отдельные категории иностранных инвесторов на первичном рынке. В американском Минфине пояснили, что данный шаг был сделан для того, чтобы возложить на российское правительство издержки «за его неприемлемое поведение» и ограничить России возможность финансировать свою деятельность, включая «злонамеренные и разрушительные кибервозможности».