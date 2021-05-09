Криптовалюта Dogecoin подешевела на 28% после высказывания Илона Маска
Стоимость криптовалюты Dogecoin снизилась на 28% после того, как основатель и глава Tesla Илон Маск назвал ее «разводкой» на популярном американском юмористическом шоу Saturday Night Live. Об этом пишет Reuters.
До выхода шоу Dogecoin котировался на криптобирже Binance на уровне $0,65, после шоу котировки снизились на 28% до $0,47 за монету.
В одном из высказываний Илон Маск объяснял ведущим Saturday Night Live, в чем суть криптовалюты Dogecoin. Он отметил, что монета была создана в качестве шутки на основе мема, но теперь «приобрела вполне реальные масштабы». «Это будущее валют, неудержимый финансовый инструмент, который захватит мир», — отметил Маск.
Когда ведущие переспросили, что же такое Dogecoin, Маск сказал, что это просто «криптовалюта, которую можно обменять на обычные деньги». «А, так это разводка?» — спросил один из ведущих. «Да, это разводка», — согласился Маск и засмеялся.
Ранее глава Tesla у себя в Twitter призвал с осторожностью инвестировать в криптовалюты, при этом он заявил, что это «многообещающий актив».