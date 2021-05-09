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Криптовалюта Dogecoin подешевела на 28% после высказывания Илона Маска

Ведомости

Стоимость криптовалюты Dogecoin снизилась на 28% после того, как основатель и глава Tesla Илон Маск назвал ее «разводкой» на популярном американском юмористическом шоу Saturday Night Live. Об этом пишет Reuters. 

До выхода шоу Dogecoin котировался на криптобирже Binance на уровне $0,65, после шоу котировки снизились на 28% до $0,47 за монету. 

В одном из высказываний Илон Маск объяснял ведущим Saturday Night Live, в чем суть криптовалюты Dogecoin. Он отметил, что монета была создана в качестве шутки на основе мема, но теперь «приобрела вполне реальные масштабы». «Это будущее валют, неудержимый финансовый инструмент, который захватит мир», — отметил Маск. 

Когда ведущие переспросили, что же такое Dogecoin, Маск сказал, что это просто «криптовалюта, которую можно обменять на обычные деньги». «А, так это разводка?» — спросил один из ведущих. «Да, это разводка», — согласился Маск и засмеялся.

Ранее глава Tesla у себя в Twitter призвал с осторожностью инвестировать в криптовалюты, при этом он заявил, что это «многообещающий актив». 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных