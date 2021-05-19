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Госдума приняла закон о защите неквалифицированных инвесторов

Ведомости

Государственная Дума приняла в третьем, финальном чтении законопроект, накладывающий для неквалифицированных инвесторов ограничения на использование ряда финансовых инструментов. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Запрет распространяется на сложные продукты. Это касается в том числе облигаций иностранных эмитентов с неопределенным сроком погашения, субординированных зарубежных облигаций, а также структурных облигаций иностранных эмитентов. При этом разрешено покупать более простые бумаги: акции компаний из котировальных списков Банка России, ОФЗ, облигации российских компаний с высоким рейтингом, паи открытых, биржевых и интервальных ПИФов, суверенные бонды стран ЕС или ЕАЭС, Великобритании и Ирландии, а также корпоративные облигации компаний, зарегистрированных в этих странах.

Получить доступ к сложным финансовым инструментам неквалифицированные инвесторы смогут после успешного прохождения специального тестирования, стандарты которого пока не утверждены ЦБ. Предполагается, что тестирование стартует с 1 октября этого года, а не 1 апреля следующего, как планировалось ранее. 

Помимо этого, в соответствии с законопроектом ЦБ получит право ограничивать различным финансовым организациям возможность заключать сделки и договоры, если по таковым неоднократно в течение календарного года потребителям предоставлялась неполная и недостоверная информация. Также ограничения будут накладываться в случае заключения с неквалифицированными клиентами сделок, которые разрешены только для квалифицированных.

Участники рынка обязаны в полной мере информировать граждан о финансовых продуктах и условиях договоров. В том числе — предоставлять сведения о потенциальных рисках.

Наконец, законопроект расширяет полномочия совета директоров ЦБ. Теперь тот сможет устанавливать перечень цен, индексов и прочих показателей, используемых для расчета стоимости финансового инструмента, доходности по нему или для его допуска к публичному обращению. Также регулятор наделяется правом устанавливать требования к объему и содержанию информации, предоставляемой клиенту при заключении договора с ним.

Еще в начале декабря председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что после притока на фондовый рынок неопытных людей в связи с падением доходности по депозитам на фоне пандемии коронавируса финансовые организации стали «впаривать» им сложные инвестиционные продукты. В связи с этим она предложила принять меры — минимум на 1,5-2 года ограничить продажу неквалифицированным инвесторам сложных финансовых продуктов, а также «сдвинуть» срок начала тестирования неквалифицированных инвесторов на полгода.

Ранее по теме: Законопроект о неквалифицированных инвесторах дошел до третьего чтения

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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