Госдума приняла закон о защите неквалифицированных инвесторов

Еще в начале декабря председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что после притока на фондовый рынок неопытных людей в связи с падением доходности по депозитам на фоне пандемии коронавируса финансовые организации стали «впаривать» им сложные инвестиционные продукты. В связи с этим она предложила принять меры — минимум на 1,5-2 года ограничить продажу неквалифицированным инвесторам сложных финансовых продуктов, а также «сдвинуть» срок начала тестирования неквалифицированных инвесторов на полгода.