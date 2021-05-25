Аналитики сообщили о резком росте лимита по кредитным картам в России

В бюро кредитных историй «Эквифакс» сообщили, что в апреле лимит по кредиткам вырос на 6,7%, или 4,5 тыс. руб., и составил 72,5 тыс. руб. Согласно статистике бюро, рост показателя за месяц стал рекордным с начала 2019 года. В бюро его связали с волатильностью на рынке.