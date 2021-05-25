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Аналитики сообщили о резком росте лимита по кредитным картам в России

Ведомости

Средний лимит по новым кредитным картам в апреле составил 72,9 тыс. руб., сообщил РБК со ссылкой на данные Национального бюро кредитных историй. Показатель стал максимальным с начала 2019 г. По сравнению с мартом лимит вырос на 5,2%, или на 3,6 тыс. руб., в годовом выражении – на 12,3%.

По данным аналитиков, лимиты по кредитным картам растут с конца 2020 г. В начале пандемии коронавируса банки ужесточали подходы к кредитованию населения.

В бюро кредитных историй «Эквифакс» сообщили, что в апреле лимит по кредиткам вырос на 6,7%, или 4,5 тыс. руб., и составил 72,5 тыс. руб. Согласно статистике бюро, рост показателя за месяц стал рекордным с начала 2019 года. В бюро его связали с волатильностью на рынке.

Объединенное кредитное бюро (ОКБ) зарегистрировало рост среднего лимита по картам в апреле на 3,3%, до 71,4 тыс. руб.

Ранее по теме: Объем выдачи кредиток в России упал впервые за год

Ранее НБКИ сообщил, что в апреле 2021 г. впервые за год снизился объем выдачи кредитных карт. Российские банки выдали в апреле 1,04 млн кредиток — на 5,1% меньше, чем в марте. В годовом выражении показатель апреля вырос на 163,9% из-за пандемии и введенных ограничений в апреле 2020 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных