Объем выдачи кредиток в России упал впервые за год

По его словам, банки продолжают придерживаться консервативной политики при выдаче кредиток и предоставляют их гражданам с низким уровнем долговой нагрузки и высоким персональным кредитным рейтингом. В целом же управлять кредитным риском в сегменте кредиток можно с помощью лимитов по ним, а для клиентов этот инструмент привлекателен благодаря выгодным условиям: например, льготным периодам по оплате процентов или кэшбеку, пояснил Волков.