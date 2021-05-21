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Объем выдачи кредиток в России упал впервые за год

Ведомости

В апреле российские банки выдали 1,04 млн кредитных карт, что на 5,1% меньше по сравнению с мартом, говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ). Отрицательная месячная динамика в данном сегменте зафиксирована впервые в этом году.

С начала 2021 г. число получаемых россиянам кредиток росло. В феврале показатель продемонстрировал положительную годовую динамику, которая сохранилась и в марте, то есть рассматриваемый сегмент превысил допандемийный уровень.

«Хотя в 2021 году выдача кредитных карт восстанавливается достаточно хорошими темпами, превышающими прошлогодние показатели, в апреле по сравнению с мартом было зафиксировано ее снижение. В целом восстановление сегмента кредитных карт связано с их технологичностью и удобством», — заявил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

По его словам, банки продолжают придерживаться консервативной политики при выдаче кредиток и предоставляют их гражданам с низким уровнем долговой нагрузки и высоким персональным кредитным рейтингом. В целом же управлять кредитным риском в сегменте кредиток можно с помощью лимитов по ним, а для клиентов этот инструмент привлекателен благодаря выгодным условиям: например, льготным периодам по оплате процентов или кэшбеку, пояснил Волков.

Впрочем, несмотря на месячное падение, в годовом выражении в апреле отмечен значительный прирост выдачи — 163,9%. Дело в том, что в аналогичном месяце 2020 г. банки выдали гражданам всего 390 000 кредиток. Это связано с пандемией коронавируса и введенными из-за нее ограничениями.

Наибольшее сокращение выдачи новых кредиток в апреле этого года по сравнению с мартом среди 30 регионов-лидеров по объемам данного вида кредитования зафиксировано в Ставропольском и Краснодарском краях — 14,7% и 12,1% соответственно. В топ-5 попали также Ростовская область (-10,9%), Приморский (-9,2%) и Хабаровский (-8,9%) края. В Москве и Санкт-Петербурге сокращение составило 2,8% и 0,9% соответственно.

Положительную динамику аналитики зафиксировали лишь в одном регионе страны — Удмуртской Республике. Однако прирост там был незначительный — 0,1%.

Ранее по теме: Объем выдачи кредиток в России в 2020 году сократился более чем на 20%

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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