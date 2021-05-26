Эксперт сообщил о «рекордной дыре» в валютном балансе России

Начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий пояснил агентству, что отрицательные чистые валютные активы банков достигли исторического максимума. Чистые валютные активы – это разница между валютными активами и пассивами. Так как у российских банков нет валютного капитала, чистые валютные активы равны разнице между валютными активами и обязательствами. Отрицательные чистые валютные активы – это дыра в валютном балансе, уточнил эксперт.