Эксперт сообщил о «рекордной дыре» в валютном балансе России
Банковская система России по итогам апреля продемонстрировала рекордную дыру в валютном балансе в размере $15 млрд, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на отчетность банковского сектора, опубликованную ЦБ.
Начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий пояснил агентству, что отрицательные чистые валютные активы банков достигли исторического максимума. Чистые валютные активы – это разница между валютными активами и пассивами. Так как у российских банков нет валютного капитала, чистые валютные активы равны разнице между валютными активами и обязательствами. Отрицательные чистые валютные активы – это дыра в валютном балансе, уточнил эксперт.
По его словам, отрицательные чистые валютные активы образовались в ноябре и стабильно росли до мая. «Формирование отрицательных чистых валютных активов означает, что валютные обязательства банков превышают их валютные активы. По существу, банки ставят, без учета их забалансовых позиций, на укрепление рубля», — добавил Осадчий.
По состоянию на 1 мая, запасы наличной валюты у банков составили $12,2 млрд, а у населения — $91,3 млрд. Ранее Минфин сообщил, что ожидает в мае 176,5 млрд руб. дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета. На покупку иностранной валюты ведомство намерено потратить 123,7 млрд руб. Операции будут проводиться с 11 мая по 4 июня 2021 г. — ежедневный объем покупки валюты составит 6,5 млрд руб., писал «Коммерсантъ».