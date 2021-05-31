Средний размер ипотеки в России впервые превысил 3 млн рублей

Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков отметил, что в течение 2021 г. показатель непрерывно растет. «Росту среднего чека по ипотечному кредиту, прежде всего, способствовало падение процентных ставок благодаря программам господдержки. В то же время сокращение ипотечных ставок привлекло на рынок граждан с высоким персональным кредитным рейтингом (ПКР) и приемлемыми показателями долговой нагрузки. Таким заемщикам банки практически всегда выдают займы на более значительные суммы», — сказал он.