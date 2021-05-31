Средний размер ипотеки в России впервые превысил 3 млн рублей
Средний размер ипотечного кредита в России в апреле обновил исторический максимум и составил 3,06 млн руб., говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).
За месяц показатель увеличился на 4,8%, а с начала текущего года — на 8,9%. По сравнению с апрелем 2020 г. средний размер ипотечного кредита вырос почти на треть (29,2%). Так, год назад он составлял 2,37 млн руб.
Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков отметил, что в течение 2021 г. показатель непрерывно растет. «Росту среднего чека по ипотечному кредиту, прежде всего, способствовало падение процентных ставок благодаря программам господдержки. В то же время сокращение ипотечных ставок привлекло на рынок граждан с высоким персональным кредитным рейтингом (ПКР) и приемлемыми показателями долговой нагрузки. Таким заемщикам банки практически всегда выдают займы на более значительные суммы», — сказал он.
Среди 30 регионов-лидеров страны по объемам ипотечного кредитования наиболее сильно за месяц средний чек по ипотеке увеличился в Ставропольском крае — на 17,2%. Высокие показатели роста зафиксированы также в Самарской и Воронежской областях — 13% и 11%, а также в Иркутской и Челябинской областях — 7,6% и 7,1% соответственно.
В трех регионах аналитики заметили снижение показателя. Так, на 2,1% сократился средний размер ипотеки в Тульской области, а на 0,5% и 0,2% соответственно в Свердловской области и Приморском крае.
Наибольший чек по ипотеке зафиксирован в Москве — 6,57 млн руб. За ней следуют Подмосковье (4,88 млн руб.) и Санкт-Петербург (4,07 млн руб.). Наименьшие значения отмечены в Оренбургской и Челябинской областях, а также в Алтайском крае — 2,18 млн руб., 2 млн руб. и 1,98 млн руб. соответственно.
По итогам апреля объем задолженности россиян по ипотеке впервые в истории превысил 10 трлн руб., зафиксировал Банк России. По сравнению с прошлым месяцем показатель увеличился на более чем на 280 млрд руб., или 2,9%. Годовой прирост при этом составил 25,8%.