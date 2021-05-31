Лавров заявил о подготовке решений на случай отключения России от SWIFT

«Евросоюз да и Запад в целом уже не раз доказывал на конкретных делах, что партнер он ненадежный и могут быть ситуации, когда совершенно на пустом месте будут приняты неправомерные решения», — сказал глава российского внешнеполитического ведомства. «Я уверен, что наше правительство, наш Центральный банк, соответствующие финансовые власти готовят возможные решения, если будет предпринята попытка подорвать наши возможности обеспечивать свободный обмен в рамках многосторонней торговой системы, в рамках норм Всемирной торговой организации», — добавил он.