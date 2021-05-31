Лавров заявил о подготовке решений на случай отключения России от SWIFT
Правительство и Центробанк готовят решения на случай отключения России от международной платежной системы SWIFT, поскольку Евросоюз — ненадежный партнер, так что исключать подобный сценарий нельзя, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Португалии.
«Евросоюз да и Запад в целом уже не раз доказывал на конкретных делах, что партнер он ненадежный и могут быть ситуации, когда совершенно на пустом месте будут приняты неправомерные решения», — сказал глава российского внешнеполитического ведомства. «Я уверен, что наше правительство, наш Центральный банк, соответствующие финансовые власти готовят возможные решения, если будет предпринята попытка подорвать наши возможности обеспечивать свободный обмен в рамках многосторонней торговой системы, в рамках норм Всемирной торговой организации», — добавил он.
Лавров подчеркнул, что не исключает возможности отключения России от SWIFT. В то же время он выразил надежду на соблюдение ЕС имеющихся договоренностей.
Система SWIFT позволяет передавать информацию и осуществлять платежи между банками разных стран. К ней подключены свыше 11 000 финансовых организаций из более чем 200 стран мира, включая Россию.
Инициатива по отключению России от SWIFT неоднократно озвучивалась европейскими и украинскими политиками. 29 апреля этого года большинство депутатов Европейского парламента (ЕП) поддержало резолюцию, в которой предлагалось в том числе отключить Россию от SWIFT. Однако данный документ не является обязательным к исполнению, а выступает как рекомендация ЕС.
18 мая первый заместитель председателя ЦБ Ольга Скоробогатова заявила, что в результате переговоров с представителями системы российский регулятор сделал вывод об отсутствии рисков отключения от нее России. По словам Скоробогатовой, в SWIFT подтвердили ЦБ, что все будет работать штатно.