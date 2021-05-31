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Лавров заявил о подготовке решений на случай отключения России от SWIFT

Ведомости

Правительство и Центробанк готовят решения на случай отключения России от международной платежной системы SWIFT, поскольку Евросоюз — ненадежный партнер, так что исключать подобный сценарий нельзя, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Португалии.

«Евросоюз да и Запад в целом уже не раз доказывал на конкретных делах, что партнер он ненадежный и могут быть ситуации, когда совершенно на пустом месте будут приняты неправомерные решения», — сказал глава российского внешнеполитического ведомства. «Я уверен, что наше правительство, наш Центральный банк, соответствующие финансовые власти готовят возможные решения, если будет предпринята попытка подорвать наши возможности обеспечивать свободный обмен в рамках многосторонней торговой системы, в рамках норм Всемирной торговой организации», — добавил он.

Лавров подчеркнул, что не исключает возможности отключения России от SWIFT. В то же время он выразил надежду на соблюдение ЕС имеющихся договоренностей.

Система SWIFT позволяет передавать информацию и осуществлять платежи между банками разных стран. К ней подключены свыше 11 000 финансовых организаций из более чем 200 стран мира, включая Россию.

Инициатива по отключению России от SWIFT неоднократно озвучивалась европейскими и украинскими политиками. 29 апреля этого года большинство депутатов Европейского парламента (ЕП) поддержало резолюцию, в которой предлагалось в том числе отключить Россию от SWIFT. Однако данный документ не является обязательным к исполнению, а выступает как рекомендация ЕС.

18 мая первый заместитель председателя ЦБ Ольга Скоробогатова заявила, что в результате переговоров с представителями системы российский регулятор сделал вывод об отсутствии рисков отключения от нее России. По словам Скоробогатовой, в SWIFT подтвердили ЦБ, что все будет работать штатно.

Ранее по теме: ЦБ заявил об отсутствии рисков отключения России от SWIFT

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных