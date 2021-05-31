Банкам запретили занижать допустимый размер ежедневных переводов через СБП
Министерство юстиции России зарегистрировало изменения в одно из положений Центробанка, в соответствии с которыми минимальный ежедневный лимит, устанавливаемый кредитными организациями по переводам через Систему быстрых платежей (СБП) между физическими лицами, не может быть ниже 150 000 руб., сообщила пресс-служба регулятора.
«В настоящий момент некоторые банки занижают лимиты на объем переводов через СБП в сутки. Кредитные организации должны будут скорректировать их до 10 июня 2021 года включительно», — пояснил регулятор.
Вдобавок с 1 апреля следующего года банки-участники СБП должны обеспечить клиентам возможность проводить оплату товаров и услуг с помощью мобильного приложения СБПэй. Оно было запущено в начале апреля этого года и позволяет рассчитываться по QR-коду в любых торговых точках, которые принимают оплату через СБП.
СБП была запущена в России с 28 января 2019 г. Она позволяет физическим лицам в круглосуточном режиме осуществлять межбанковские переводы по номеру мобильного телефона себе или другим лицам. При этом все операции вне зависимости от населенного пункта отправителя и получателя средств осуществляются без комиссии, если их общая сумма не превышает 100 000 руб. в месяц. Кроме того, в рамках СБП реализована возможность оплаты товаров, работ и услуг — в том числе с использованием QR-кода, а также получения выплат от компаний. По данным регулятора, с момента запуска системы через нее было переведено более 1 трлн руб.
С 1 октября 2021 г. ЦБ ограничит максимальный размер банковской комиссии, которые банки могут взимать с торгово-сервисных предприятий за операции в СБП. На данный момент она составляет от 0,4% до 0,7% от суммы платежа в зависимости от вида деятельности. С указанной даты комиссия останется в том же диапазоне, но не сможет быть выше 1,5 тыс. руб.