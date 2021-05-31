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Банкам запретили занижать допустимый размер ежедневных переводов через СБП

Ведомости

Министерство юстиции России зарегистрировало изменения в одно из положений Центробанка, в соответствии с которыми минимальный ежедневный лимит, устанавливаемый кредитными организациями по переводам через Систему быстрых платежей (СБП) между физическими лицами, не может быть ниже 150 000 руб., сообщила пресс-служба регулятора.

«В настоящий момент некоторые банки занижают лимиты на объем переводов через СБП в сутки. Кредитные организации должны будут скорректировать их до 10 июня 2021 года включительно», — пояснил регулятор.

Вдобавок с 1 апреля следующего года банки-участники СБП должны обеспечить клиентам возможность проводить оплату товаров и услуг с помощью мобильного приложения СБПэй. Оно было запущено в начале апреля этого года и позволяет рассчитываться по QR-коду в любых торговых точках, которые принимают оплату через СБП.

СБП была запущена в России с 28 января 2019 г. Она позволяет физическим лицам в круглосуточном режиме осуществлять межбанковские переводы по номеру мобильного телефона себе или другим лицам. При этом все операции вне зависимости от населенного пункта отправителя и получателя средств осуществляются без комиссии, если их общая сумма не превышает 100 000 руб. в месяц. Кроме того, в рамках СБП реализована возможность оплаты товаров, работ и услуг — в том числе с использованием QR-кода, а также получения выплат от компаний. По данным регулятора, с момента запуска системы через нее было переведено более 1 трлн руб. 

С 1 октября 2021 г. ЦБ ограничит максимальный размер банковской комиссии, которые банки могут взимать с торгово-сервисных предприятий за операции в СБП. На данный момент она составляет от 0,4% до 0,7% от суммы платежа в зависимости от вида деятельности. С указанной даты комиссия останется в том же диапазоне, но не сможет быть выше 1,5 тыс. руб. 

Ранее по теме: Первый в России банк запустил переводы через СБП в банкоматах

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных