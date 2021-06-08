РБК узнал о планах обязать банки сообщать о запросах из «недружественных стран»

Не выполнить требования американских властей банки не могут. Во-первых, нормы США не предусматривают для кредитных организаций возможности сослаться на право своих стран — например, о защите банковской тайны или защите конфиденциальной информации, пояснил председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. Во-вторых, по данным ЦБ, штраф за непредоставление сведений составляет $50 000 за каждый день просрочки с ответом на запрос. Кроме того, отказ от выдачи нужной информации может привести к судебному разбирательству, в результате которого деньги со счета спишут принудительно, а сам зарубежный счет закроют.