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Финансы

РБК узнал о планах обязать банки сообщать о запросах из «недружественных стран»

Ведомости

Министерство финансов разработало законопроект, обязывающий банки информировать Центробанк и Росфинмониторинг о получении запросов от государственных органов «недружественных стран», сообщает РБК со ссылкой на источники.

Подготавливаемый документ направлен на «противодействие недружественным действиям США и иных иностранных государств», говорится в экспертном заключении аппарата правительства на законопроект. На данный момент официально недружественными России признаны две страны — США и Чехия.

Сейчас — с 1 января 2021 г. — в соответствии с американским законодательством Минфин и Минюст США имеют право требовать у любых иностранных банков, имеющих корреспондентские счета в этой стране, сведения о физических и юридических лицах из России, составляющие коммерческую, налоговую или банковскую тайну, а также персональные данные. Условий для подобного запроса три: счет, информация о котором запрашивается, является предметом уголовного расследования или антиотмывочного разбирательства в США; в отношении этого счета проходит процедура конфискации средств в доход США.

Не выполнить требования американских властей банки не могут. Во-первых, нормы США не предусматривают для кредитных организаций возможности сослаться на право своих стран — например, о защите банковской тайны или защите конфиденциальной информации, пояснил председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. Во-вторых, по данным ЦБ, штраф за непредоставление сведений составляет $50 000 за каждый день просрочки с ответом на запрос. Кроме того, отказ от выдачи нужной информации может привести к судебному разбирательству, в результате которого деньги со счета спишут принудительно, а сам зарубежный счет закроют.

Ввиду этого российские власти намерены внести поправки в принятый в 2018 г. «закон о контрсанкциях» (127-ФЗ). В документ планируется добавить статью с указанием обязанности банков в течение одного рабочего дня уведомлять ЦБ и Росфинмониторинг о запросах «от компетентных органов недружественных государств».

Замруководителя Национального совета финансового рынка (НСФР) Александр Наумов отметил, что такие изменения не решат проблему банков, которые сталкиваются с вопросом о предоставлении или непредоставлении информации. Однако в этом случае российские госорганы будут знать, что зарубежные коллеги интересуются определенными лицами и сделками.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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