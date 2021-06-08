РБК узнал о планах обязать банки сообщать о запросах из «недружественных стран»
Подготавливаемый документ направлен на «противодействие недружественным действиям США и иных иностранных государств», говорится в экспертном заключении аппарата правительства на законопроект. На данный момент официально недружественными России признаны две страны — США и Чехия.
Сейчас — с 1 января 2021 г. — в соответствии с американским законодательством Минфин и Минюст США имеют право требовать у любых иностранных банков, имеющих корреспондентские счета в этой стране, сведения о физических и юридических лицах из России, составляющие коммерческую, налоговую или банковскую тайну, а также персональные данные. Условий для подобного запроса три: счет, информация о котором запрашивается, является предметом уголовного расследования или антиотмывочного разбирательства в США; в отношении этого счета проходит процедура конфискации средств в доход США.
Не выполнить требования американских властей банки не могут. Во-первых, нормы США не предусматривают для кредитных организаций возможности сослаться на право своих стран — например, о защите банковской тайны или защите конфиденциальной информации, пояснил председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. Во-вторых, по данным ЦБ, штраф за непредоставление сведений составляет $50 000 за каждый день просрочки с ответом на запрос. Кроме того, отказ от выдачи нужной информации может привести к судебному разбирательству, в результате которого деньги со счета спишут принудительно, а сам зарубежный счет закроют.
Ввиду этого российские власти намерены внести поправки в принятый в 2018 г. «закон о контрсанкциях» (127-ФЗ). В документ планируется добавить статью с указанием обязанности банков в течение одного рабочего дня уведомлять ЦБ и Росфинмониторинг о запросах «от компетентных органов недружественных государств».
Замруководителя Национального совета финансового рынка (НСФР) Александр Наумов отметил, что такие изменения не решат проблему банков, которые сталкиваются с вопросом о предоставлении или непредоставлении информации. Однако в этом случае российские госорганы будут знать, что зарубежные коллеги интересуются определенными лицами и сделками.