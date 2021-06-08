Биткойн подешевел почти на 9% за сутки
Стоимость биткойна к 11:00 мск составила $32 967 против $36 103 в то же время вчерашнего дня, следует из данных биржи Binance. При этом за последние сутки максимальная стоимость валюты была на уровне $36 777, а минимальная — $32 123.
Таким образом, в течение торгов 8 июня цена биткойна стремилась к $30 000 — наименьшему значению с 19 мая. Прежде на таком уровне валюта торговалась только в конце января.
Биткойн стал стремительно терять в цене 12 мая. 19 мая валюта впервые с февраля упала ниже $40 000. Тогда эксперты связали это с двумя факторами. Первый — высказывания соучредителя и генерального директора Tesla Илона Маска, который объявил о приостановке возможности купить автомобили его компании за биткойны из-за быстро растущего использования ископаемого топлива для добычи криптовалют. Кроме того, на курсе валюты негативно отразился твит бизнесмена, которым он якобы выразил согласие с утверждением одного из пользователей о грядущей продаже Tesla всех ее биткойнов. Позже миллиардер этот факт опроверг. Также падение цены биткойна спровоцировали китайские власти, которые запретили финансовым учреждениям и платежным компаниям предоставлять услуги, связанные с транзакциями с криптовалютой, а также предостерегли инвесторов от спекулятивной торговли ею.
Падение биткойна ускорилось вчера после заявления генерального прокурора США Лизы Монако о том, что властям удалось вернуть 63,7 биткойна, что эквивалентно $2,3 млн, выплаченных крупнейшим оператором трубопроводов США — компанией Colonial Pipeline — в качестве выкупа хакерам, взломавшим ее компьютерную сеть. Эта атака привела к массовому дефициту на заправочных станциях Восточного побережья США, писал Reuters.
Ранее, начиная с 8 февраля, стоимость биткойна уверенно росла. Этому поспособствовали действия Tesla, которая сообщила в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) о покупке биткойна на $1,5 млрд.
В целом основные криптовалюты, включая биткойн, начали дорожать с конца октября 2020 г. В середине ноября цена последнего впервые с декабря 2017 г. поднялась выше $18 000, а 31 декабря почти достигла $29 000, хотя до октября не поднималась выше $12 300. Если 1 января 2020 г. цена криптовалюты составляла $7200, то в ту же дату 2021 г. — уже $29 400. 8 января он достиг $41 950, однако к 11 января подешевел более чем на 20% — до $33 200, возобновив рост в начале февраля. 14 апреля цена биткойна достигла исторического максимума в $64 854.