Биткойн подешевел почти на 9% за сутки

Биткойн стал стремительно терять в цене 12 мая. 19 мая валюта впервые с февраля упала ниже $40 000. Тогда эксперты связали это с двумя факторами. Первый — высказывания соучредителя и генерального директора Tesla Илона Маска, который объявил о приостановке возможности купить автомобили его компании за биткойны из-за быстро растущего использования ископаемого топлива для добычи криптовалют. Кроме того, на курсе валюты негативно отразился твит бизнесмена, которым он якобы выразил согласие с утверждением одного из пользователей о грядущей продаже Tesla всех ее биткойнов. Позже миллиардер этот факт опроверг. Также падение цены биткойна спровоцировали китайские власти, которые запретили финансовым учреждениям и платежным компаниям предоставлять услуги, связанные с транзакциями с криптовалютой, а также предостерегли инвесторов от спекулятивной торговли ею.