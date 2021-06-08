ЦБ пока не видит рисков отключения России от SWIFT

Инициатива по отключению России от SWIFT неоднократно озвучивалась европейскими и украинскими политиками. 29 апреля этого года большинство депутатов Европейского парламента (ЕП) поддержало резолюцию, в которой предлагалось в том числе отключить Россию от SWIFT. Однако данный документ не является обязательным к исполнению, а выступает как рекомендация ЕС.