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ЦБ пока не видит рисков отключения России от SWIFT

Ведомости

Центральный банк России не видит рисков отключения России от системы SWIFT, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на первого заместителя председателя банка Ольгу Скоробогатову.

«Мы таких рисков пока не видим, но с точки зрения своей защищенности мы создали Систему передачи финансовых сообщений, которая работает на внутрироссийские операции», — сказала Скоробогатова.

По словам зампреда ЦБ, доля операций в российской системе составляет почти четверть к общему объему сообщений внутри России. К ней подключился 31 иностранный банк из семи государств, добавила Скоробогатова. 22 банка из 31 являются белорусскими.

Инициатива по отключению России от SWIFT неоднократно озвучивалась европейскими и украинскими политиками. 29 апреля этого года большинство депутатов Европейского парламента (ЕП) поддержало резолюцию, в которой предлагалось в том числе отключить Россию от SWIFT. Однако данный документ не является обязательным к исполнению, а выступает как рекомендация ЕС.

18 мая Скоробогатова заявила, что в результате переговоров с представителями системы российский регулятор сделал вывод об отсутствии рисков отключения от нее России. По словам Скоробогатовой, в SWIFT подтвердили ЦБ, что все будет работать штатно.

Система SWIFT позволяет передавать информацию и осуществлять платежи между банками разных стран. К ней подключены свыше 11 000 финансовых организаций из более чем 200 стран мира, включая Россию.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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