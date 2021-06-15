ЦБ продолжит «закручивать гайки» для достижения «зрелости» фондового рынка
Банк России продолжит «закручивать гайки» некоторым участникам фондового рынка до тех пор, пока они не станут вести себя «более зрело», заявила председатель регулятора Эльвира Набиуллина в ходе представления годового отчета ЦБ в Госдуме.
«Мы будем вводить требования к тому, как финансовые организации продают свои продукты, не вводят ли людей в заблуждение», — сказала она.
По словам Набиуллиной, на данный момент на фондовый рынок вышли почти 13 млн клиентов, многие из которых «только начинают свой путь» в этой области. В то же время представители рынка повели себя по отношению к таким людям безответственно, начав предлагать им сложные финансовые продукты, из-за которых потребители могли потерять деньги.
Кроме того, глава ЦБ указала на рост числа мошеннических сделок. В связи с этим она выразила благодарность Госдуме за принятие закона, расширяющего полномочия регулятора. Теперь он может ограничивать продажу сложных продуктов неквалифицированным инвесторам.
Закон, накладывающий на неквалифицированных инвесторов ограничения на использование сложных финансовых инструментов, в том числе облигаций иностранных эмитентов с неопределенным сроком погашения, субординированных зарубежных облигаций, а также структурных облигаций иностранных эмитентов, был принят Госдумой в третьем чтении 19 мая. 2 июня документ был одобрен Советом Федерации.
Получить доступ к сложным финансовым продуктам неквалифицированные инвесторы смогут после успешного прохождения специального тестирования, стандарты которого разработает ЦБ. Предполагается, что подобное тестирование будет запущено с 1 октября этого года, а не 1 апреля следующего, как планировалось ранее.