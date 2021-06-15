ЦБ продолжит «закручивать гайки» для достижения «зрелости» фондового рынка

По словам Набиуллиной, на данный момент на фондовый рынок вышли почти 13 млн клиентов, многие из которых «только начинают свой путь» в этой области. В то же время представители рынка повели себя по отношению к таким людям безответственно, начав предлагать им сложные финансовые продукты, из-за которых потребители могли потерять деньги.