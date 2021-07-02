«Яндекс» продал акции SPAC на $50 млн
В апреле-июне текущего года «Яндекс» продал акции SPAC — технических компаний, которые являются публичными и создаются специально для сделок M&A (слияния и поглощения) — на сумму $49,8 млн. Об этом говорится в отчете компании за I квартал, опубликованном 1 июля на сайте Комиссии США по ценным бумагам и биржам (SEC).
В феврале компания вложила $130 млн в IPO нескольких SPAC, названия которых не раскрывались. Согласно отчету, который был опубликован в апреле, компания уже продала акции SPAC на $6,1 млн. Представитель «Яндекса» отказался комментировать дальнейшие планы компании по инвестиционным сделкам с бумагами SPAC.
У SPAC — так называемых компаний-пустышек — нет активов, истории деятельности или бизнес-плана. SPAC собирает деньги у инвесторов и обещает заключить сделку с реальной частной компанией, которая, таким образом, получает возможность выйти на биржу в обход традиционной процедуры IPO. Недавний пример такой сделки — сеть коворкингов WeWork стала публичной благодаря слиянию со SPAC.
В марте текущего года SEC предупредила о больших рисках вложений в SPAC. «Никогда не стоит инвестировать в SPAC только потому, что кто-то из известных людей спонсирует, инвестирует или говорит, что это хорошее вложение», — подчеркнул регулятор.
Транзакции SPAC отличаются от традиционных IPO, отмечал регулятор. Они сопряжены с определенными рисками. Например, у спонсоров может быть конфликт интересов, поэтому их экономические интересы в SPAC могут отличаться от интересов акционеров. «Инвесторы должны внимательно учитывать эти риски. Кроме того, хотя SPAC часто имеют одинаковую структуру, каждый SPAC может иметь свои собственные уникальные особенности, и инвесторам важно понимать особенности каждого рассматриваемого SPAC», — говорилось в сообщении SEC.