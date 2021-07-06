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Сбербанк впервые за год зафиксировал сокращение трат россиян

Ведомости

Траты российских домохозяйств в июне сократились в месячном выражении впервые в этом году, говорится в новом исследовании аналитиков «Сбериндекса».

«В июне мы фиксируем первое месячное сокращение трат домохозяйств в 2021 г. По оценке Сбериндекса, изменение, скорректированное на сезонность, составило –0,37% м/м», — сказано в нем.

В предыдущие месяцы динамика была положительной. Однако теперь эксперты предупреждают, что фаза «бурного» восстановления потребительского спроса в России «как минимум прервалась».

При этом в период с 28 июня по 4 июля потребительская активность граждан была вблизи трендовых уровней. Так, нормализованный прирост трат домохозяйств составил 6,3% в номинальном выражении по сравнению с допандемийным периодом с 1 февраля по 15 марта 2020 г. В годовом выражении рост составил всего 0,8% против 8,3% неделей ранее.

Расходы на продовольственные товары снизились на 3,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а на непродовольственные — на 2%. При этом в сфере услуг зафиксирован рост на 10,3%.

Аналитики указали также на сокращение трат москвичей в общепите на неделе с 28 июня по 4 июля. Именно на ней вступили в силу новые требования по допуску в подобные заведения лишь тех людей, которые прошли вакцинацию от коронавируса, переболели COVID-19 или получили отрицательный ПЦР-тест. Снижение составило 12,3% по сравнению с предыдущей неделей. В сегменте «Бары и клубы» расходы упали на треть, в ресторанах — на 21%, в фастфуде —на 7%.

Новые ограничительные меры стали вводиться в российских регионах на фоне роста заболеваемости COVID-19. По данным оперштаба, 4 июля в стране выявили 25 142 новых случая заражения, что является рекордным показателем со 2 января. За последние сутки инфекцию обнаружили у 23 378 граждан. Общее число заболевших за время пандемии достигло 5 658 672. Из них 139 316 умерли.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных