Сбербанк впервые за год зафиксировал сокращение трат россиян

Аналитики указали также на сокращение трат москвичей в общепите на неделе с 28 июня по 4 июля. Именно на ней вступили в силу новые требования по допуску в подобные заведения лишь тех людей, которые прошли вакцинацию от коронавируса, переболели COVID-19 или получили отрицательный ПЦР-тест. Снижение составило 12,3% по сравнению с предыдущей неделей. В сегменте «Бары и клубы» расходы упали на треть, в ресторанах — на 21%, в фастфуде —на 7%.