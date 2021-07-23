ЦБ отозвал лицензию у Руна-банка

В Центробанке рассказали, что Руна-банк нарушал федеральные законы о банковской деятельности и нормативные акты ЦБ, из-за чего за последний год регулятор несколько раз применял меры, в том числе вводил ограничения на привлечение средств вкладчиков. Также банк нарушал требования законодательства по противодействую отмыванию доходов.