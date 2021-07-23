ЦБ отозвал лицензию у Руна-банка
Центральный банк отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского Руна-банка, говорится на сайте регулятора. Организация занимала 308-е место в банковской системе России.
В Центробанке рассказали, что Руна-банк нарушал федеральные законы о банковской деятельности и нормативные акты ЦБ, из-за чего за последний год регулятор несколько раз применял меры, в том числе вводил ограничения на привлечение средств вкладчиков. Также банк нарушал требования законодательства по противодействую отмыванию доходов.
С 2019 г. Руна-банк был убыточным и работал в условиях корпоративного конфликта. Банк также проводил непрозрачные операции электронной коммерции. Организация является участником системы страхования вкладов, поэтому вкладчики смогут вернуть 100% своих средств, но не более 1,4 млн руб. на каждого, указано в сообщении ЦБ.