ЦБ отозвал лицензию у КС банка
Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковских операций у АО «КС банк» в Саранске, сообщил регулятор. Банк занимал 176-е место в банковской системе России.
По данным ЦБ, КС банк занижал величину необходимых к формированию резервов на возможные потери по задолженности, чтобы искусственно улучшить финансовые показатели и скрыть реальное финансовое положение. Также организация нарушала федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, и нормативные акты ЦБ.
Регулятор отметил, что деятельность банка была ориентирована на обслуживание интересов собственников и связанных с ними компаний, на которые приходилась большая доля кредитного портфеля. Более 50% задолженности этих компаний составляли проблемные ссуды.
В КС банк назначена временная администрация ЦБ. Банк участвует в системе страхования вкладов, поэтому клиенты смогут вернуть 100% своих вкладов, но не более 1,4 млн руб. на человека.