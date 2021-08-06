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ЦБ отозвал лицензию у КС банка

Ведомости

Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковских операций у АО «КС банк» в Саранске, сообщил регулятор. Банк занимал 176-е место в банковской системе России.

По данным ЦБ, КС банк занижал величину необходимых к формированию резервов на возможные потери по задолженности, чтобы искусственно улучшить финансовые показатели и скрыть реальное финансовое положение. Также организация нарушала федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, и нормативные акты ЦБ.

Регулятор отметил, что деятельность банка была ориентирована на обслуживание интересов собственников и связанных с ними компаний, на которые приходилась большая доля кредитного портфеля. Более 50% задолженности этих компаний составляли проблемные ссуды.

В КС банк назначена временная администрация ЦБ. Банк участвует в системе страхования вкладов, поэтому клиенты смогут вернуть 100% своих вкладов, но не более 1,4 млн руб. на человека.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных