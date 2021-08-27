ЦБ разъяснил порядок банковского обслуживания несовершеннолетних от 14 лет

В начале июля ЦБ сообщил, что школьникам 1-9 классов начнут преподавать финансовую грамотность. Позже в Минпросвещения разъяснили, что отдельный предмет для этого не введут и соответствующие знания дети получат в рамках других предметов. В частности, учащиеся начальной школы изучат термины «семейный бюджет» и «рациональность», а также взаимосвязь между трудовой деятельностью, тягой к труду и экономическим благосостоянием в рамках «Окружающего мира» и «Математики». В средней школе на «Обществознании», «Информатике», «Географии» и прочих уроках несовершеннолетние получат углубленные знания о финансах, финансовых инструментах, защите от мошенничества и рациональном использовании средств.