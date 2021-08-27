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ЦБ разъяснил порядок банковского обслуживания несовершеннолетних от 14 лет

Ведомости

Дети в возрасте от 14 до 18 лет могут открывать банковские счета только при предоставлении письменного согласия родителей, усыновителей или попечителей, говорится в информационном письме первого заместителя председателя Банка России Сергея Швецова кредитным организациям. Документ опубликован на официальном сайте регулятора.

Пресс-служба ЦБ уточнила, что, хотя сделки лица указанного возраста могут совершать лишь с письменного согласия законных представителей, банковские вклады они могут открывать самостоятельно. В то же время родителям, усыновителям и попечителям разрешено запросить относящиеся к банковской тайне сведения об открытых детьми счетах и вкладах, а также о совершенных операциях.

Разъяснения ЦБ даны с учетом позиции Министерства просвещения, отмечается в письме. Документ сформулирован ввиду поступления регулятору обращений о возможности заключения договоров банковского счета несовершеннолетними, а также предоставления законным представителям детей информации, составляющей банковскую тайну.

В начале июля ЦБ сообщил, что школьникам 1-9 классов начнут преподавать финансовую грамотность. Позже в Минпросвещения разъяснили, что отдельный предмет для этого не введут и соответствующие знания дети получат в рамках других предметов. В частности, учащиеся начальной школы изучат термины «семейный бюджет» и «рациональность», а также взаимосвязь между трудовой деятельностью, тягой к труду и экономическим благосостоянием в рамках «Окружающего мира» и «Математики». В средней школе на «Обществознании», «Информатике», «Географии» и прочих уроках несовершеннолетние получат углубленные знания о финансах, финансовых инструментах, защите от мошенничества и рациональном использовании средств.

Ранее по теме: Минпросвещения исключило введение предмета по финансовой грамотности в школах

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных