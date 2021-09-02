Костин не увидел необходимости крупнейшим российским банкам работать в Крыму

«И частный капитал начинает туда потихоньку возвращаться, а банковский сектор там достаточно закрывают РНКБ и банк «Россия» абсолютно. В принципе, больших проблем я не вижу в банковском секторе, чтобы туда заходить крупным банкам», — сказал Костин (цитата по «РИА Новости»). Он признал, что после 2014 г., когда полуостров вошел в состав России и в связи с этим появилась угроза санкций для ранее действовавших там российских банков, кредитование резко снизилось, но «сейчас оно восстанавливается».