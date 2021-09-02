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Костин не увидел необходимости крупнейшим российским банкам работать в Крыму

Ведомости

У крупнейших российских банков нет необходимости работать в Крыму, в случае начала операций на полуострове им грозят немедленные санкции США и Евросоюза. Потребности региона полностью «закрывают» РКНБ и банк «Россия», заявил глава ВТБ Андрей Костин на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

«И частный капитал начинает туда потихоньку возвращаться, а банковский сектор там достаточно закрывают РНКБ и банк «Россия» абсолютно. В принципе, больших проблем я не вижу в банковском секторе, чтобы туда заходить крупным банкам», — сказал Костин (цитата по «РИА Новости»). Он признал, что после 2014 г., когда полуостров вошел в состав России и в связи с этим появилась угроза санкций для ранее действовавших там российских банков, кредитование резко снизилось, но «сейчас оно восстанавливается».

«Это абсолютно тема, она такая иногда ура-патриотами поднимается, но это невозможно, это попадание сразу под все санкции европейские, американские», — добавил глава ВТБ, говоря о возможных последствиях прихода в Крым крупных российских финансовых организаций.

До воссоединения с Россией в Крыму действовало около 180 украинских и международных банков, включая «дочек» российских ВТБ, Сбербанка и Банка Москвы. По числу отделений на полуострове доминировал украинский Приватбанк. С мая 2014 г. крупные украинские и российские банки прекратили свою работу в Крыму. Магазины и другие торговые точки перестали принимать к оплате карты платежных систем Visa и MasterСard. На полуострове прекратили работу международные системы денежных переводов, включая Western Union и MoneyGram.

С тех пор от жителей полуострова в Госдуму неоднократно поступали жалобы на то, что на территории российского полуострова не работают крупные российские банки, в частности ВТБ и Сбербанк. Их отделений в Крыму нет до сих пор, однако сейчас в магазинах и торговых точках Крыма действуют карты платежной системы «МИР», которые выпускаются, в том числе, Сбербанком и ВТБ.

Ключевой действующий на полуострове банк РКНБ — полностью государственный. Им с марта 2014 г. владело правительство Республики Крым, Банк Москвы тогда же прекратил свое участие в капитале организации. С 2016 г. собственником является правительство России. РКНБ стал первым банком, который начал обслуживание граждан и юрлиц в Крыму в 2014 г. Уже в июле 2014 г. РНКБ оказался в санкционном списке Евросоюза, а в марте 2015 г. попал под санкции США. РКНБ обслуживает более 2,2 млн физических лиц и 85 000 предприятий.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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