Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Справочник компаний
Конференции
Недвижимость
Форум
Газета
Финансы

Просроченная задолженность по кредиткам выросла до максимума с 2019 года

Ведомости

Количество просроченных ссуд по кредитным картам за восемь месяцев выросло на 200 000 штук и по итогам августа составило 2,6 млн. Это максимальный показатель с 2019 г., сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные бюро кредитных историй «Эквифакс». В целом к концу лета на рынке действовали 41,1 млн кредиток.

«Причина роста просрочек — исходная специфика продукта. Банк оценивает клиента в момент выдачи карты, но за время пользования ею платежеспособность заемщика может измениться в худшую сторону. Предсказать это в моменте невозможно. В период финансовых трудностей для многих кредитка становится инструментом покрытия ежедневных расходов, а это прямой путь на просрочку и рост риска дефолта», — пояснил президент саморегулируемой организации «Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств» (СРО НАПКА) Эльман Мехтиев.

Число просроченных кредиток увеличивается на фоне активного роста их выдачи банками, отмечает «Коммерсантъ». Согласно статистике Объединенного кредитного бюро (ОКБ), в первом полугодии россияне получили 6,9 млн кредитных карт на общую сумму в 480 млрд руб. Это на 50 и 59% соответственно больше, чем в аналогичный период 2020 г. В то же время, по данным опроса финансового маркетплейса «Юником24», при возникновении финансовых трудностей почти половина (45%) граждан готова допустить просрочку в первую очередь по кредиткам.

При этом банкиры не считают ситуацию драматической. Они выразили мнение, что ужесточение скоринга большинством кредитных организаций способствует формированию нового более качественного портфеля.

В то же время представители банков отметили, что средний срок действия кредитки составляет пять лет. При том что ранее отбор заемщиков в данной категории был не таким жестким, риски дефолтов для определенных категорий клиентов сохраняются, резюмировали собеседники издания.

Ранее по теме: Молодые россияне все чаще влезают в долги
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных