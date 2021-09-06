Просроченная задолженность по кредиткам выросла до максимума с 2019 года

Число просроченных кредиток увеличивается на фоне активного роста их выдачи банками, отмечает «Коммерсантъ». Согласно статистике Объединенного кредитного бюро (ОКБ), в первом полугодии россияне получили 6,9 млн кредитных карт на общую сумму в 480 млрд руб. Это на 50 и 59% соответственно больше, чем в аналогичный период 2020 г. В то же время, по данным опроса финансового маркетплейса «Юником24», при возникновении финансовых трудностей почти половина (45%) граждан готова допустить просрочку в первую очередь по кредиткам.