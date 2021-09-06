Просроченная задолженность по кредиткам выросла до максимума с 2019 года
Количество просроченных ссуд по кредитным картам за восемь месяцев выросло на 200 000 штук и по итогам августа составило 2,6 млн. Это максимальный показатель с 2019 г., сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные бюро кредитных историй «Эквифакс». В целом к концу лета на рынке действовали 41,1 млн кредиток.
«Причина роста просрочек — исходная специфика продукта. Банк оценивает клиента в момент выдачи карты, но за время пользования ею платежеспособность заемщика может измениться в худшую сторону. Предсказать это в моменте невозможно. В период финансовых трудностей для многих кредитка становится инструментом покрытия ежедневных расходов, а это прямой путь на просрочку и рост риска дефолта», — пояснил президент саморегулируемой организации «Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств» (СРО НАПКА) Эльман Мехтиев.
Число просроченных кредиток увеличивается на фоне активного роста их выдачи банками, отмечает «Коммерсантъ». Согласно статистике Объединенного кредитного бюро (ОКБ), в первом полугодии россияне получили 6,9 млн кредитных карт на общую сумму в 480 млрд руб. Это на 50 и 59% соответственно больше, чем в аналогичный период 2020 г. В то же время, по данным опроса финансового маркетплейса «Юником24», при возникновении финансовых трудностей почти половина (45%) граждан готова допустить просрочку в первую очередь по кредиткам.
При этом банкиры не считают ситуацию драматической. Они выразили мнение, что ужесточение скоринга большинством кредитных организаций способствует формированию нового более качественного портфеля.
В то же время представители банков отметили, что средний срок действия кредитки составляет пять лет. При том что ранее отбор заемщиков в данной категории был не таким жестким, риски дефолтов для определенных категорий клиентов сохраняются, резюмировали собеседники издания.