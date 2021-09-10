Аналитики назвали число долларовых миллионеров в российских регионах
Около 297 000 долларовых миллионеров проживают в России в настоящий момент, говорится в результатах исследования, проведенного аналитиками Центра управления благосостоянием и филантропии Московской школы управления «Сколково», сообщает РБК. Большинство таких людей — 104 500, или 35% от общего числа — сосредоточено в Москве и Подмосковье.
Отмечается, что выявленные значения коррелируют с объемами дорогого жилья и премиальных машин. Так, на столичный регион приходится порядка 45% недвижимости дороже 10 млн руб. и 85% — дороже 70 млн руб. Доля люксовых машин (от 3 млн руб.) составляет 42%.
Вторым регионом по числу долларовых миллионеров является Санкт-Петербург. Таковых там примерно 28 000. На третьем месте — Краснодарский край с 12 000 граждан с подобным уровнем доходов. В топ-5 входят также Ростовская область (6000 долларовых миллионеров), Татарстан (5500) и Свердловская область (5200).
При этом не более 17% долларовых миллионеров пользуются услугами персонального банковского обслуживания (private banking). Например, в Ставропольском крае на одного такого клиента приходится более 50 люксовых автомобилей.
Ранее эксперты аналитической службы международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza посчитали количество россиян, занятых на средних и крупных предприятиях и зарабатывающих более 1 млн руб. в месяц. Всего таких выявлено 17 100 человек, из которых более 60% проживают в Москве.