Аналитики назвали число долларовых миллионеров в российских регионах

Ранее эксперты аналитической службы международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza посчитали количество россиян, занятых на средних и крупных предприятиях и зарабатывающих более 1 млн руб. в месяц. Всего таких выявлено 17 100 человек, из которых более 60% проживают в Москве.