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Аналитики назвали число долларовых миллионеров в российских регионах

Ведомости

Около 297 000 долларовых миллионеров проживают в России в настоящий момент, говорится в результатах исследования, проведенного аналитиками Центра управления благосостоянием и филантропии Московской школы управления «Сколково», сообщает РБК. Большинство таких людей — 104 500, или 35% от общего числа — сосредоточено в Москве и Подмосковье.

Отмечается, что выявленные значения коррелируют с объемами дорогого жилья и премиальных машин. Так, на столичный регион приходится порядка 45% недвижимости дороже 10 млн руб. и 85% — дороже 70 млн руб. Доля люксовых машин (от 3 млн руб.) составляет 42%.

Вторым регионом по числу долларовых миллионеров является Санкт-Петербург. Таковых там примерно 28 000. На третьем месте — Краснодарский край с 12 000 граждан с подобным уровнем доходов. В топ-5 входят также Ростовская область (6000 долларовых миллионеров), Татарстан (5500) и Свердловская область (5200).

При этом не более 17% долларовых миллионеров пользуются услугами персонального банковского обслуживания (private banking). Например, в Ставропольском крае на одного такого клиента приходится более 50 люксовых автомобилей.

Ранее эксперты аналитической службы международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza посчитали количество россиян, занятых на средних и крупных предприятиях и зарабатывающих более 1 млн руб. в месяц. Всего таких выявлено 17 100 человек, из которых более 60% проживают в Москве.

Ранее по теме: Аналитики назвали число россиян с зарплатой более 1 млн рублей в месяц

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных