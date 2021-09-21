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Объем просроченных долгов россиян превысил 1 трлн рублей

Ведомости

Объем просроченной задолженности по кредитам россиян к 1 сентября 2021 г. составил почти 1,006 трлн руб., следует из статистики Банка России. С начала года он вырос на 7,9%. Так, на 1 января его оценивали в 932,4 млрд руб. 

В годовом выражении объем просроченной задолженности россиян по кредитам вырос на 10,5%. Так, по данным ЦБ, 1 сентября 2020 г. он составлял 910,3 млрд руб. 

Общий объем задолженности граждан по кредитам к началу осени достиг 23,6 трлн руб. За год он вырос более чем на 4,6 трлн руб. (24,2%), а с начала 2021 г. — на 3,6 трлн руб. (17,9%). 

Таким образом, доля просроченной задолженности в общем кредитном портфеле банков постепенно сокращается. Если год назад она составляла почти 4,8%, а к началу 2021 г. — 4,65%, то к 1 сентября 2021 г. она снизилась до 4,25%. 

Несмотря на то что доля просроченной задолженности по кредитам снижается, ЦБ неоднократно высказывал опасения по поводу высоких темпов роста потребительского кредитования в стране. Так, по данным Объединенного бюро кредитных историй (ОКБ), в августе число предоставленных населению кредитов наличными третий раз подряд обновило исторический рекорд, поднявшись до 1,82 млн штук за месяц. 

На фоне роста потребительского кредитования в стране председатель ЦБ Эльвира Набиуллина указывала, что важно не допустить увеличения закредитованности россиян: ситуации, когда люди, у которых и так много обязательств по займам, оформляют новые. Однако еще в конце мая регулятор заявил, что уровень долговой нагрузки жителей страны, отражающий, какую долю своих доходов они направляют на погашение обязательств по кредитам, к 1 апреля этого года достиг нового исторического максимума в 11,9%.

17 сентября Набиуллина заявила в интервью РБК, что ЦБ, вероятно, введет прямые ограничения выдачи потребительских кредитов сразу после того, как у него появятся необходимые полномочия, то есть будет принят соответствующий закон. Пока регулятор дважды в 2021 г. повысил для банков макропруденциальные надбавки по потребительским ссудам. 

Ранее по теме: Размер потенциально невозвратных кредитов населению достиг рекорда

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных