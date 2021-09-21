Объем просроченных долгов россиян превысил 1 трлн рублей

На фоне роста потребительского кредитования в стране председатель ЦБ Эльвира Набиуллина указывала, что важно не допустить увеличения закредитованности россиян: ситуации, когда люди, у которых и так много обязательств по займам, оформляют новые. Однако еще в конце мая регулятор заявил, что уровень долговой нагрузки жителей страны, отражающий, какую долю своих доходов они направляют на погашение обязательств по кредитам, к 1 апреля этого года достиг нового исторического максимума в 11,9%.