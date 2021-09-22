ФАС предложила упростить рефинансирование ипотеки
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) разработала законопроект, который позволит упростить процедуру рефинансирования ипотеки и ускорит получение нужных для этого документов, говорится на сайте ФАС.
По данным ведомства, законопроект разработан из-за роста числа жалоб россиян на то, что банки затягивают сроки предоставления документов для погашения ипотеки. «В частности, законопроектом предлагается установить срок не более 5 календарных дней для предоставления заемщику информации о размере задолженности на планируемую дату погашения ипотечного кредита», — говорится в сообщении.
Также предлагается установить срок не более 10 рабочих дней для предоставления закладных по кредитам, обеспеченным ипотекой жилых домов и квартир. Такой же срок установят для направления залогодержателем документов для погашения записи об ипотеке в орган регистрации прав.
Для работы над законопроектом создана рабочая группа, в которую вошли представители банков и ведомств. Представители банковских ассоциаций поддержали итоговую версию документа. Сейчас он направлен на согласование в Минфин, ЦБ и Росреестр.
По данным Дом.РФ на 27 августа, средневзвешенная ставка по ипотеке в новостройках в топ-15 российских банков составила 8,39% годовых, а по льготной программе — 5,98%. Жилье на вторичном рынке можно было приобрести по ставке в 8,55% годовых. Ставка рефинансирования составила 8,57%. ЦБ сообщил, что средневзвешенная ставка по ипотеке в России к 1 августа составила 7,67% годовых – максимум с 1 мая 2020 г., когда показатель составил 8,42% годовых.