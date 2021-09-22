ФАС предложила упростить рефинансирование ипотеки

По данным Дом.РФ на 27 августа, средневзвешенная ставка по ипотеке в новостройках в топ-15 российских банков составила 8,39% годовых, а по льготной программе — 5,98%. Жилье на вторичном рынке можно было приобрести по ставке в 8,55% годовых. Ставка рефинансирования составила 8,57%. ЦБ сообщил, что средневзвешенная ставка по ипотеке в России к 1 августа составила 7,67% годовых – максимум с 1 мая 2020 г., когда показатель составил 8,42% годовых.