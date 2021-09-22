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ФАС предложила упростить рефинансирование ипотеки

Ведомости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) разработала законопроект, который позволит упростить процедуру рефинансирования ипотеки и ускорит получение нужных для этого документов, говорится на сайте ФАС.

По данным ведомства, законопроект разработан из-за роста числа жалоб россиян на то, что банки затягивают сроки предоставления документов для погашения ипотеки. «В частности, законопроектом предлагается установить срок не более 5 календарных дней для предоставления заемщику информации о размере задолженности на планируемую дату погашения ипотечного кредита», — говорится в сообщении.

Также предлагается установить срок не более 10 рабочих дней для предоставления закладных по кредитам, обеспеченным ипотекой жилых домов и квартир. Такой же срок установят для направления залогодержателем документов для погашения записи об ипотеке в орган регистрации прав.

Для работы над законопроектом создана рабочая группа, в которую вошли представители банков и ведомств. Представители банковских ассоциаций поддержали итоговую версию документа. Сейчас он направлен на согласование в Минфин, ЦБ и Росреестр.

По данным Дом.РФ на 27 августа, средневзвешенная ставка по ипотеке в новостройках в топ-15 российских банков составила 8,39% годовых, а по льготной программе — 5,98%. Жилье на вторичном рынке можно было приобрести по ставке в 8,55% годовых. Ставка рефинансирования составила 8,57%. ЦБ сообщил, что средневзвешенная ставка по ипотеке в России к 1 августа составила 7,67% годовых – максимум с 1 мая 2020 г., когда показатель составил 8,42% годовых.

Ранее по теме: Средняя ставка по ипотеке выросла до максимума с мая 2020 года

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных