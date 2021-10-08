ЦБ отозвал лицензию у московского Орбанка
Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у «Объединенного резервного банка» (Орбанк) в связи с нарушением этой кредитной организацией законов и нормативных актов, сообщила пресс-служба ЦБ. Отмечается, что за последний год регулятор неоднократно применял к банку меру, в том числе вводил ограничения на привлечение средств граждан.
Кроме того, Орбанк «допускал нарушения требований нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», говорится в сообщении.
«Деятельность Орбанка была ориентирована на обслуживание интересов руководителей кредитной организации, ее собственников и связанных с ними компаний, на которые приходилась значительная часть кредитного портфеля. При этом существенную долю задолженности таких компаний составляли низкокачественные ссуды», — заявил регулятор.
В Орбанк назначена временная администрация ЦБ. По состоянию на 1 сентября эта кредитная организация занимала 289-е место в банковской системе России. Банк является участником системы страхования вкладов.
Орбанк был создан в 1990 г. По данным на его сайте, в нем обслуживалось около 5000 клиентов. Банком в равных долях (почти по 20%) владеют Марат Валиев, Олег Глошкин, Андрей Журавлев, Андрей Сурин и Юрий Хавкин. 0,16% кредитной организации принадлежит акционерам-миноритариям, следует из информации ЦБ.