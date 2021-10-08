Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Справочник компаний
Конференции
Недвижимость
Форум
Газета
Финансы

ЦБ отозвал лицензию у московского Орбанка

Ведомости

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у «Объединенного резервного банка» (Орбанк) в связи с нарушением этой кредитной организацией законов и нормативных актов, сообщила пресс-служба ЦБ. Отмечается, что за последний год регулятор неоднократно применял к банку меру, в том числе вводил ограничения на привлечение средств граждан.

Кроме того, Орбанк «допускал нарушения требований нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», говорится в сообщении. 

«Деятельность Орбанка была ориентирована на обслуживание интересов руководителей кредитной организации, ее собственников и связанных с ними компаний, на которые приходилась значительная часть кредитного портфеля. При этом существенную долю задолженности таких компаний составляли низкокачественные ссуды», — заявил регулятор.

В Орбанк назначена временная администрация ЦБ. По состоянию на 1 сентября эта кредитная организация занимала 289-е место в банковской системе России. Банк является участником системы страхования вкладов.

Орбанк был создан в 1990 г. По данным на его сайте, в нем обслуживалось около 5000 клиентов. Банком в равных долях (почти по 20%) владеют Марат Валиев, Олег Глошкин, Андрей Журавлев, Андрей Сурин и Юрий Хавкин. 0,16% кредитной организации принадлежит акционерам-миноритариям, следует из информации ЦБ. 

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных