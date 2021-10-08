ЦБ отозвал лицензию у московского Орбанка

Орбанк был создан в 1990 г. По данным на его сайте, в нем обслуживалось около 5000 клиентов. Банком в равных долях (почти по 20%) владеют Марат Валиев, Олег Глошкин, Андрей Журавлев, Андрей Сурин и Юрий Хавкин. 0,16% кредитной организации принадлежит акционерам-миноритариям, следует из информации ЦБ.